Pas d’aide isolée au secteur aérien sans plan de relance plus large

La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a affirmé jeudi qu’elle ne soutiendrait pas un plan d’aide spécifique pour le secteur aérien américain si la Maison Blanche et les républicains du Congrès ne parvenaient pas à un accord plus large sur un vaste plan de relance de l’économie.

« Permettez-moi d’être très claire: j’étais tout à fait prête à avoir une loi autonome pour les compagnies aériennes, dans le cadre d’une loi plus large. Mais il n’y a pas de loi autonome sans une loi plus large », a martelé la cheffe des démocrates qui contrôle la majorité à la Chambre, après les revirements de Donald Trump sur le sujet.

« Nous l’avons dit à la Maison Blanche. Nous sommes en négociations. Nous voulons continuer la conversation. Nous avons avancé » sur un possible plan d’aide « et nous aimerions donc voir ce qu’ils disent en retour », a ajouté Nancy Pelosi en conférence de presse.

À moins de quatre semaines de l’élection présidentielle du 3 novembre et alors que les partis républicains et démocrates sont profondément divisés, la perspective d’un accord pour permettre à l’économie américaine de se relever des ravages causés par la pandémie de COVID-19 semble plus qu’incertaine.

Après des semaines de discussions entre la Maison Blanche et Nancy Pelosi, Donald Trump, distancé dans les sondages par son rival Joe Biden, avait mis fin brutalement aux négociations mardi sur un plan de soutien à l’économie.

Mais jeudi matin, il a affirmé voir désormais de « fortes chances » de trouver un accord avec les démocrates.

Un accord entre partis est indispensable pour qu’un plan d’aide soit approuvé au Congrès, car les républicains contrôlent le Sénat.

« C’est la santé qui est en jeu », a ajouté Nancy Pelosi. « Alors adoptons une approche sérieuse pour écraser le virus, et pas une approche amincie, émaciée », a-t-elle déclaré en référence au plan plus modeste proposé par les républicains.

Le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, a assuré mercredi que le gouvernement fédéral était disposé à injecter 1600 milliards de dollars.

Mme Pelosi veut un plan de soutien économique plus vaste comprenant des aides aux ménages, aux entreprises, aux collectivités locales et à différents services publics. Le montant est évalué à au moins 2200 milliards de dollars.