Proxénétisme : la police cherche des victimes de Pierre-André Baptiste

Accusé de traite de personne, proxénétisme, voies de fait et avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels, Pierre-André Baptiste pourrait avoir sévi ailleurs qu'au Québec, estime la police.

«Les enquêteurs ont des raisons de croire que ce proxénète aurait pu faire d’autres victimes à Montréal, mais aussi dans d’autres villes du pays», a affirmé l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, dirigée par la Sûreté du Québec et la police de Montréal, par communiqué jeudi.

Elle demande donc a de possibles victimes de Pierre-André Baptiste ou à des gens connaissent quelqu’un qui aurait pu être victime d’appeler le 9-1-1 à ce sujet ou de contacter de façon anonyme Info-Crime Montréal au 514-393-1133.

L’homme de 30 a été arrêté le 24 septembre par la Gendarmerie royale du Canada dans la région de Vancouver pour s’être livré à l’exploitation sexuelle d’une femme de 25 ans.

Il a comparu jeudi dernier au palais de justice de Saint-Jérôme pour répondre à plusieurs chefs d’accusation.

«Pierre-André Baptiste alias Boulou, 30 ans, a la peau noire, les cheveux noirs et les yeux noirs. Il mesure 1,75 m (5’9") et pèse 90 kg (200 lbs). Ses deux oreilles sont percées et il arbore divers tatouages, dont deux larmes sous l’œil droit, une croix sous l’œil gauche et l’inscription Boulou sur l’avant-bras droit», a précisé l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme.