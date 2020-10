Rachat de contrat pour Alexander Wennberg

Les Blue Jackets de Columbus ont soumis le nom de l’attaquant Alexander Wennberg au ballottage, jeudi, dans le but de procéder au rachat de son contrat.

«De telles décisions ne sont jamais faciles, mais nous croyons que c’est dans le meilleur intérêt pour notre équipe présentement», a commenté le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, sur le site web de l’équipe.

Rappelons que les Blue Jackets avaient consenti, mercredi, un contrat de deux ans pour une valeur totale de 10,6 millions $ à l’ancien joueur du Canadien de Montréal Max Domi. Kekalainen doit forcément gérer la masse salariale de son équipe.

Wennberg, 26 ans, avait pour sa part encore trois saisons à écouler à son contrat pour un montant de 4,9 millions $ par année sur la masse salariale. En 2019-2020, Wennberg a été limité à 22 points, dont cinq buts, en 57 matchs avec les Blue Jackets. Le Suédois a par ailleurs touché la cible trois fois en 10 rencontres éliminatoires en plus d’ajouter deux mentions d’aide.

Mouvement à l’arrière

Plus tard dans la journée, Kekalainen a commencé à remodeler sa défensive en envoyant deux défenseurs sous d’autres cieux. Il a notamment échangé Ryan Murray, deuxième choix au total du repêchage de 2012, aux Devils du New Jersey en retour d’une sélection de cinquième tour en 2021, selon The Athletic.

La carrière de Murray a été beaucoup affectée par les blessures jusqu’ici. En 2019-2020, il a été contraint de rater une quarantaine de rencontres en raison de problèmes au dos. Limité à 27 matchs, il a récolté neuf points. Il a aussi ajouté une mention d’aide en neuf duels des séries éliminatoires.

Murray, 27 ans, deviendra joueur autonome avec compensation à la fin de la prochaine campagne. Il commande un salaire de 4,6 millions $.

Un peu plus tôt, les Blue Jackets ont procédé à une transaction mineure avec les Panthers, envoyant le défenseur Markus Nutivaara en Floride en retour de l'attaquant Cliff Pu.

L’arrière finlandais a disputé 244 parties dans l’uniforme de Columbus, récoltant 60 points. Il est l’un des rares choix de septième tour (189e au total en 2015) à avoir fait sa place dans le circuit Bettman.