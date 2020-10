Rask tient à rester avec les Bruins

Le gardien Tuukka Rask ne pourrait être plus clair : il souhaite demeurer avec les Bruins de Boston.

«Je ne veux aller nulle part ailleurs, je veux finir ma carrière ici», a tranché le gardien finlandais, dans un entretien publié, jeudi, par le quotidien «Boston Herald».

Rask en était alors à ses premiers commentaires publics depuis qu’il a quitté les Bruins et la bulle de Toronto durant les récentes séries éliminatoires.

«J’ai reçu un appel téléphonique de ma femme, ma fille était dans un état où elle avait besoin d’assistance médicale et elle n’allait pas bien, a assuré celui qui est le père de trois fillettes, expliquant à nouveau pourquoi il avait dû quitter Toronto. À ce moment, je n’avais pas le choix de revenir à la maison. C’est aussi simple que ça.»

«Peu importe qui tu es, si tu reçois un appel comme celui que j’ai reçu, la décision est très facile, a enchaîné Rask. Ce qui m’embête un peu, c’est que certains gens croient que j’ai quitté parce que je n’aimais pas ça. Je ne vous mentirai, c’était épouvantable [dans la bulle], mais si je n’avais eu aucune raison de partir, j’aurais resté, évidemment.»

Malgré les circonstances expliquées par Rask, son nom n’a pas moins circulé dans de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines alors que les Bruins ont subi l’élimination face au Lightning de Tampa Bay lors des quarts de finale.

«Je crois que [Don] Sweeney est sorti pour dire que ça n’arriverait pas, a noté le gardien, à propos d’une transaction concoctée par son directeur général. Je ne veux pas jouer pour une autre équipe que les Bruins.»

«Je suis ici depuis longtemps et l’organisation a été tellement fantastique pour moi, a reconnu Rask. Nous avons bâti notre maison à Boston et nous sommes à la maison.»

La bonne décision

À propos de sa fille qui était malade, Rask a affirmé qu’elle allait maintenant très bien.

«Quand je suis revenu à la maison, ils étaient heureux de m’avoir avec eux et les choses sont revenues à la normale rapidement. Ainsi, j’ai su que j’avais pris la bonne décision. Ça n’a rien à voir avec le hockey ou la bulle [à Toronto]. C’est simplement que j’avais à prendre cette décision et l’assumer.»

Rask, 33 ans, a une dernière saison à écouler à son contrat en 2020-2021. Il pourrait ensuite devenir joueur autonome sans compensation au terme de la campagne.

«J’ai encore un an, il n’y a pas de presse, a réagi le gardien des Bruins à propos d’une possible prolongation de contrat. Je crois que ma tête se concentre actuellement sur la prochaine année et après, j’espère quelques années supplémentaires, puis je passerai le flambeau au prochain. Je veux aider l’organisation le plus possible.»

