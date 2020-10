Retraite définitive pour Justin Williams

L’ancien capitaine des Hurricanes de la Caroline et triple vainqueur de la coupe Stanley Justin Williams a choisi de prendre sa retraite du hockey professionnel, jeudi.

Âgé de 39 ans, l’Ontarien avait annoncé qu’il prenait une pause avant le début de la saison 2019-2020, mais était revenu pour un dernier tour de piste de 20 matchs dès le mois de janvier. Le vétéran en avait profité pour ajouter 11 points à son total en carrière.

«Depuis que j’ai fait mon entrée dans la ligue une journée après mon 19e anniversaire, en 2000, ce sport m’a donné tellement plus que je ne pourrai jamais lui redonner. Ces innombrables expériences, relations, leçons et difficultés resteront avec moi pour toujours, alors que je me dirige vers le prochain chapitre de ma vie», a-t-il dit dans un communiqué.

Repêché 28e au total par les Flyers de Philadelphie au tournant du millénaire, Williams a connu un très beau parcours de 1264 rencontres dans la Ligue nationale de hockey. Il a amassé 320 buts et 477 mentions d’aide pour un total de 797 points.

«Je n’ai jamais pris pour acquis que j’allais pu en faire mon gagne-pain. C’est probablement pour ça que j’ai réussi à jouer professionnellement aussi longtemps», a humblement admis l’ailier droit.

Williams a connu ses meilleures années lors de son premier séjour avec les Hurricanes, au milieu des années 2000. Il a d’ailleurs récolté 76 points en 82 rencontres l’année suivant le lock-out. Il a aussi revêtu l’uniforme des Flyers, des Kings de Los Angeles et des Capitals de Washington.

Il a aussi été un joueur particulièrement efficace en séries éliminatoires, amassant 102 points en 161 parties. Williams a remporté la coupe une fois avec les Hurricanes (2006) et deux fois avec les Kings (2012 et 2014), méritant d’ailleurs le trophée Conn-Smythe lors de sa dernière conquête.

