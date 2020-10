Un aspirant des Hells Angels épinglé dans une opération antidrogue

Un aspirant des Hells Angels qui s'était tiré indemne de l'opération SharQc a été arrêté jeudi pour avoir présumément dirigé un réseau de trafic de drogue à Drummondville.

Steven Collard, dont le statut de «prospect» des Hells Angels du chapitre de Trois-Rivières lui permettait d'espérer sa graduation prochaine comme membre en règle du gang, pourrait plutôt devoir faire un séjour prolongé en prison à la suite de son arrestation.

Collard, 43 ans, et son demi-frère Marc Dubois, 50 ans, ont été épinglés au terme du projet Pourboire, une enquête menée par l'Escouade régionale mixte de lutte au crime organisé en Mauricie.

Diverses accusations pèseront sur les deux hommes qui sont considérés comme «des acteurs importants d'un réseau d'approvisionnement et de distribution de stupéfiants au profit des motards criminalisés» à Drummondville, selon un communiqué de presse émis par la Sûreté du Québec.

Une cinquantaine de policiers ont pris part à l'opération, en effectuant des perquisitions dans sept résidences et six véhicules.

Steven Collard avait été arrêté parmi 150 suspects dans la fameuse opération SharQc au printemps 2009 pour trafic de drogue et gangstérisme.

Deux ans plus tard, lui et 30 autres accusés ont toutefois été libérés de toute accusation par le juge James Brunton parce que ces derniers n'auraient pu être jugés dans des délais raisonnables.

Collard est un ancien porte-couleurs des Evil Ones, un défunt club-école des Hells, et des Red Devils, le plus important club supporteur de la bande de motards au Canada.