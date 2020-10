Un premier rôle pour Simon Morin

Maniaque de séries québécoises et fan fini de Guy Nadon, Simon Morin avait «lancé dans l’univers» son désir d’un jour être acteur. Grâce à Josélito Michaud, qui a flairé son talent pour le jeu, il a décroché rien de moins que le rôle principal de la série dramatique Le Chaos, nouveau projet de Club Illico.

«C’est super positif malgré tout ce qui se passe en ce moment. Ça me donne un deuxième souffle», indique l’auteur-compositeur-interprète de 31 ans au Journal, qui fait carrière en musique depuis 10 ans.

Simon Morin a connu Josélito Michaud grâce à Star Académie, en 2012. Coproducteur du suspense psychologique de 10 épisodes qui verra le jour en 2021, ce dernier a pensé à lui pour le premier rôle de la série. Simon Morin a été convoqué en audition devant le réalisateur Stéphan Beaudoin (Alerte Amber, L’heure bleue, La promesse) quelques jours avant le lancement de son premier album, Ébène, en novembre 2019. Il a été «coaché» par la comédienne Mélanie Pilon.

«Il m’a dit que j’avais eu le rôle le soir du lancement. Je garde ça pour moi depuis un an!»

Après l'audition, «tout le monde m’a mis en confiance, raconte Simon Morin. Mais je ne m’en mets pas trop sur les épaules. Je me dis que je vais faire le mieux que je suis capable de faire, et je vais prendre tous les conseils qui me sont donnés.»

Près de lui

Simon Morin effectuera ses premiers pas comme comédien avec un personnage qui n’est pas tellement loin de lui : celui d'un chanteur. Il campera INVO, un artiste de retour à Montréal pour donner l’ultime concert d’une tournée mondiale triomphale, au cours duquel une tragédie surviendra.

«Il possède un indéniable charisme et une façon bien singulière de s’emparer des chansons, soulignait Josélito Michaud la semaine dernière dans un communiqué. On a voulu lui confier le rôle d’INVO parce que Simon a l’étoffe pour le faire.»

C’est nul autre que Daniel Bélanger qui composera les chansons interprétées par le personnage de Simon Morin. «Je capote raide de savoir ça», laisse-t-il tomber.

Le tournage de la série n’est pas encore débuté. On peut deviner que les scènes importantes qui se déroulent dans une salle de spectacles posent problème dans le contexte actuel.

Une nouvelle carrière

Simon Morin souhaite se servir de ce rôle comme porte d’entrée dans le milieu. «Mon objectif, c’est de tellement bien faire ma job pour que le téléphone se mette à sonner», espère-t-il.

Le chanteur, qui est attristé de voir plusieurs musiciens manquer de travail en raison de la pandémie, est d’avis qu’il est plus important que jamais d’avoir plusieurs cordes à son arc.

«Même avant la pandémie, je trouvais déjà que c’était important, dit-il. Aujourd'hui, les chanteurs sont animateurs de shows de variétés, les humoristes sont à la radio... il n’y a plus personne qui fait juste une affaire. Si tu veux gagner ta vie pleinement, il faut que tu aies plusieurs cordes à ton arc.»

Simon Morin est fasciné depuis toujours le petit écran. Dévorant pratiquement toutes les séries québécoises, il avoue même faire parfois «son gérant d’estrade» sur le jeu des comédiens. Il confie vouer une admiration sans borne à Guy Nadon.

«Je l’ai rencontré une fois, à Montréal, dans une quincaillerie, durant la pandémie. Je n’ai pas eu le choix, je suis allé lui dire à quel point je capotais sur sa voix! Il joue comme personne.»

Simon Morin consacrera les prochains mois à travailler sur la série et composer de nouvelles chansons pour un prochain album. S'il fera une petite pause de son projet musical pour mettre tous les efforts sur la série, il donnera un concert virtuel le 21 novembre sur la plateforme WhiteBox Play.