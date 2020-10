Une peine presque doublée pour de la violence conjugale

La Cour d’appel a presque doublé la peine d’un Autochtone qui a sévèrement battu sa conjointe, tout en rappelant la vulnérabilité des femmes au Nunavik.

« La protection des femmes autochtones vulnérables n’est pas un concept nouveau quand vient le temps de déterminer la peine [d’un accusé] », a récemment rappelé la Cour d’appel du Québec en remplaçant la condamnation de 2 ans moins un jour d’un conjoint violent par une sentence de 44 mois d’incarcération.

L’homme de 33 ans, qui ne peut être nommé afin de protéger l’identité de la victime, réside dans une communauté inuite du Nunavik et n’en était pas à ses premières frasques lorsqu’il avait été arrêté en 2018.

« Les abus surviennent quand il est sévèrement intoxiqué par l’alcool, explique le juge Simon Ruel dans la décision. Il commet des abus sur la victime ou ses proches qui essayent de la protéger. Il est arrêté, détenu, puis le lendemain, n’ayant aucun souvenir des événements, il se sent coupable et demande à s’excuser. »

Le magistrat a d’ailleurs souligné qu’une récente étude indique qu’au Nunavik, 74 % des femmes sont victimes de violence conjugale.

État grave

Or, cette fois-là, la victime a été violemment battue au point de perdre un litre de sang. Les médecins ont aussi constaté d’importantes lacérations dans ses parties intimes, ainsi que des morsures sur sa langue.

« Elle n’arrivait pas à marcher, sa douleur était sévère et elle est restée inconsciente pendant longtemps », indique le jugement en ajoutant que son état était si critique qu’il a nécessité un transport en hélicoptère dans un hôpital à Montréal.

Arrêté, l’accusé a finalement plaidé coupable de voies de fait armées et causant des lésions, ainsi que d’agression sexuelle grave. Mais si la défense suggérait une peine de 44 mois d’incarcération, la juge de première instance Peggy Warolin avait décidé d’aller encore plus bas avec sa condamnation de deux ans moins un jour.

Trop de violence

« En dépit des conclusions alarmantes d’un rapport, la juge n’a pas cru que le risque de récidive était très élevé », a noté la Cour d’appel.

Le tribunal a également relevé l’une des conclusions de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées selon laquelle le système de justice avait échoué dans sa quête pour rendre responsables ceux qui s’en prennent aux filles et aux femmes.

Ainsi, malgré la situation particulière de l’accusé, le plus haut tribunal de la province a rappelé que la victime aussi était très vulnérable et que la sentence imposée était bien trop clémente.

En plus du rehaussement de la peine, l’accusé devra se soumettre à une probation de trois ans, pendant laquelle il subira entre autres des évaluations psychiatriques et devra traiter ses problèmes d’alcool et de colère.