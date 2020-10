3e lien: le MTQ offre une réponse de moins de 90 mots au BAPE

Invité par le BAPE à détailler l’état d’avancement du projet de 3e lien, le ministère des Transports a fourni des réponses si courtes – moins de 90 mots – qu’elles ne permettent pas d’en apprendre davantage sur le futur tunnel Québec-Lévis.

Les commissaires du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui se penchent sur le projet de tramway à Québec, avaient posé deux questions au MTQ au sujet du 3e lien et son impact sur le projet de tramway, jeudi. Ils exigeaient des réponses d’ici vendredi midi.

Les réponses du MTQ, des plus succinctes, ont été mises en ligne vendredi matin sur le site web du BAPE. Or, elles ne permettent pas d’apprendre de nouveaux éléments sur le projet de 3e lien qui doit faire l’objet d’une annonce officielle cet automne par le ministre François Bonnardel.

Question: Veuillez détailler les démarches entreprises et l’état d’avancement du projet en date ou avant le 7 octobre 2020 en précisant les liens avec le projet de construction d’un tramway à Québec?

La réponse tient dans un court paragraphe. «L’étude des solutions ainsi que les analyses de circulation et d’achalandage se poursuivent en tenant compte des différents projets de la région. Quelques échanges ont eu lieu afin de prendre en considération certains ouvrages souterrains qui se retrouvent à proximité du tracé du tunnel Québec-Lévis.»

Le tracé à l’est est définitivement écarté

Le MTQ a également confirmé, dans sa missive, ce que le ministre Bonnardel avait déjà affirmé à plusieurs reprises. Le tracé le plus à l’est, via la pointe de l’Île d’Orléans, a été définitivement écarté. «Le tracé reliant directement les centres-villes de Québec et de Lévis est le projet privilégié par le MTQ. Les différentes analyses et études se déroulent, maintenant, uniquement à l’intérieur de ce tracé», peut-on lire.

Il faudra donc attendre la conférence de presse du ministre des Transports avant de connaître le tracé précis du troisième lien, l’emplacement de sa sortie au centre-ville de Québec et celui des stations pour le volet transport collectif.