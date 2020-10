Qui a dit qu’il fallait se ruiner pour bien boire ? Et puisque l’automne comporte son lot de dépenses et d’insécurité financière (surtout en 2020 !), les Méchants Raisins vous offrent leurs trouvailles à petit prix. Cinquante vins pour tous les goûts, impeccables et authentiques, qui ne vous donneront pas l’impression de bouder votre plaisir.

