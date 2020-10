DION, Jean-François



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-François Dion, survenu le 12 septembre 2020, dans son appartement de Québec à l'aube de ses 48 ans. Il était le fils de madame Louisette Bédard et de monsieur Jean-Guy Dion. Sa famille recevra vos condoléances, à partir de 13hPar la suite, l'inhumation des cendres se fera au même endroit. Les mesures de distanciation seront appliquées. Il laisse dans le deuil ses parents: Louisette et Jean-Guy, sa fille adorée: Sara- Claude (et sa mère Isabelle Dupont), ainsi que son frère Frédéric (Mélissa Haines) et leur fille Jamie Lee, sa filleule. Sont également affectés par son départ ses cousins, cousines, oncles et tantes des familles Bédard, Dion et Larouche, ainsi que plusieurs ami(e)s dont sa copine Maryse Sévigny et plusieurs collègues de travail. Jean-François a donné de son temps en travail communautaire auprès de Moisson Québec, l'Armée du Salut et la St-Vincent de Paul. Le partage, la vie communautaire, donner au suivant était partie prenante de son inspiration de tous les jours. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des fleurs. Faites plutôt un don adressé à Diabète Québec " À la mémoire de Jean-François " situé au 50-3750, boul. Crémazie E. Montréal (Québec) H2A 9Z9. Des enveloppes de dons seront disponibles lors de la cérémonie.