THIBAULT, Hélène Lachance



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 septembre 2020, est décédée Madame Hélène Lachance Thibault, épouse de monsieur Pierre Thibault, fille de feu monsieur Robert Lachance et de feu madame Anne-Marie Bélanger. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aule samedi 10 octobre 2020, de 9h à 11h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude Thibault (Jimmy Bédard) et Charles Thibault (Jessica Lapointe); ses petits- enfants, qu'elle aimait plus que tout: Justin, Alexandre et Livia; sa sœur et son frère: Claire et Jean Lachance; ses beaux-parents: feu Yvon Thibault et feu Marguerite Bécotte; ses belles-sœurs et son beau-frère: Michèle Thibault, Danielle Croteau et Claude Maheux; ainsi que ses cousins, cousines, neveu, nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attitude bienveillante ainsi que les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la la Fondation du CHU de Québec https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/ (précisez pour l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec) ou à La Société canadienne du Cancer https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc