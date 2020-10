Calendrier chamboulé par la COVID-19: aucun répit pour les Saguenéens ce week-end

Coronavirus oblige, des changements sont apportés au calendrier des Saguenéens de Chicoutimi. Cette fin de semaine, les Sags n’iront pas à Québec, mais accueilleront les Cataractes de Shawinigan dimanche, lors d’un deuxième match en un peu moins de 24 heures.

Le duel opposant les Cataractes aux Saguenéens, qui devait avoir lieu le 9 décembre prochain, a été avancé au dimanche 11 octobre. Les Sags, qui accueillent déjà l’Océanic de Rimouski samedi à 15h, ne chômeront donc pas ce week-end, malgré le report de la partie contre les Remparts qui devait avoir lieu vendredi soir à Québec.

«On va avoir des matchs à reprendre contre Québec, donc, en faisant ça, on s’assure de continuer de jouer», a mentionné l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, concernant l’ajout, par la ligue, de l’affrontement de dimanche. En effet, les affrontements contre les Remparts qui devaient avoir lieu dans la Vieille Capitale au mois d’octobre sont tous reportés. La Ville de Québec étant en zone rouge, il est interdit d’y pratiquer des sports d’équipe. Ainsi, les Remparts de Québec écopent et ne joueront pas à domicile.

Toutefois, les matchs à la maison étant toujours permis à Chicoutimi et presque partout ailleurs dans la ligue, l’action se poursuit dans le circuit Courteau. «Je pense que la ligue fait un bon travail pour s’assurer que le tout continue d’être le plus normal possible», a souligné Jean. D’ailleurs, la tête des Sags rappelle que rien n’est impossible: «À un moment, peut-être que ça va être nous qui ne pourrons pas jouer et une autre équipe va pouvoir, donc, c’est important de continuer les matchs.»

Mieux jouer

«On focus sur nous. On a beaucoup de travail à faire. On a vu, la semaine passée, qu’il y avait plein de choses desquelles on n’était pas satisfaits, et on focus là-dessus», a lancé Jean, qui espère connaître de meilleurs matchs, cette fin de semaine, que celui de dimanche dernier.

Les Saguenéens affronteront Rimouski et Shawinigan, samedi et dimanche, ce qui leur laissera peu de temps pour reprendre leur souffle entre les deux rencontres. Cependant, Yanick Jean souhaite que ses joueurs se présentent. Ses troupes se préparent donc dûment à accueillir ces deux équipes, samedi et dimanche, à 15h, au Centre Georges-Vézina.