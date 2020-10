Complètement citrouille

Il n’y a pas que les feuilles des arbres et les champs qui deviennent orange à l’automne, nos assiettes aussi, avec l’arrivée de la citrouille... Reine de la fête d’Halloween, il ne faut pas hésiter à la cuisiner !

Ça mijote !

Photo courtoisie

Avec le retour du temps frais revient l’envie de cuisiner des plats mijotés, des soupes et des potages débordants de produits de saison, comme la citrouille. Imaginez préparer (sur toutes surfaces de cuisson), puis présenter ces repas réconfortants au centre de la table, dans cette cocotte (2 litres) en fonte émaillée Le Creuset, qui prend la forme d’un potiron. Tout le monde n’aura d’yeux que pour elle.

► quincailleriedante.com > 199,97 $

Tarte irrésistible

Photo courtoisie

La tarte à la citrouille, voilà un réconfortant délice de saison, à déguster en dessert, à l’heure du thé chai ou au retour d’une escapade colorée en forêt. IKEA propose ce moule à tarte Höstpromenad (9 pouces) en grès, qui résiste au four à micro-ondes, au four et au lave-vaisselle, pour cuisiner cette savoureuse douceur.

► ikea.ca > 8,99 $

Bien outillé

Photo courtoisie

Récupérer la chair d’une citrouille pour la cuisiner nécessite les bons outils. Il en est de même pour créer un drôle ou effrayant visage, afin d’égayer la fête d’Halloween. Cet ensemble de cinq ustensiles destiné à la décoration de citrouilles comprend un racloir pour retirer la pulpe et amincir la paroi, une grande scie et une petite scie pour découper les détails et le couvercle, un outil pour sculpter la citrouille, puis un autre pour percer des trous.

► laguildeculinaire.com > 29,95 $

Biscuits et compagnie

Photos courtoisie

Concoctez des biscuits en forme et au parfum de citrouille, pour ajouter des sourires et de la saveur à votre mois d’octobre, à l’aide de cet emporte-pièce (4 pouces) original d’Ann Clark. Fabriqué en acier plaqué d’étain, il peut aussi être utilisé pour cuisiner des crêpes d’Halloween ou donner cette forme à un sandwich, du cuir de fruits, du fondant, des tranches de fromages, etc. Soyez créatifs !

► arescuisine.com > 1,99 $

Gâteau citrouille

Photos courtoisie

Avec ce moule en silicone Raggio de la gamme 3Design par Silikomart, vos gâteaux d’automne prendront la forme d’une citrouille, la vedette du mois d’octobre ! Il est équipé d’une innovante bordure intérieure qui donnera une légère forme arrondie à la base de vos créations, pour un effet des plus réalistes ! Profitez-en pour concocter un gâteau à la saveur de cette cucurbitacée ?

► arescuisine.com > 34,99 $