Des agriculteurs canadiens veulent en faire plus pour protéger le climat

En réaction à une nouvelle étude qui démontre la forte contribution au réchauffement climatique de certaines pratiques agricoles, le regroupement Fermiers pour la transition climatique réclame qu’Ottawa vienne en aide.

Selon la nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Nature, l’utilisation d’engrais azotés est une des plus grandes sources d’émission de protoxyde d’azote (N 2 O), un gaz à effet de serre (GES) 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO 2 ).

Selon les chiffres de Statistique Canada, l’utilisation d’engrais azotés a doublé depuis 1993 au pays.

«Si nous voulons vraiment réduire les émissions agricoles, il est urgent d’avoir des programmes gouvernementaux qui aident les agriculteurs à intensifier et à étendre ces pratiques», a déclaré Darrin Qualman, membre de Fermiers pour la transition climatique et directeur de la politique et de l'action pour la crise climatique à l’Union nationale des fermiers (UNF).

Dans son Discours du trône, le gouvernement fédéral s’est engagé dans un plan visant à soutenir les agriculteurs du pays à s’occuper de leurs terres de façon à limiter l'émission de GES.

Des recherches menées par Fertilizer Canada, une association industrielle regroupant des producteurs et distributeurs d’engrais de toutes sortes, ont établi que les fermes canadiennes pourraient réduire leur utilisation d’engrais azotés jusqu’à 35 % sans pour autant affecter la productivité des terres.

«D’autres pratiques employées par les agriculteurs canadiens pour réduire l'utilisation d'engrais azotés incluent de planter des légumineuses, qui fixent naturellement l'azote de l'atmosphère dans le sol par leurs racines, de prolonger la rotation des cultures pour diversifier les cultures et éviter d'épuiser certains éléments nutritifs du sol, et de semer des cultures de couverture qui contribuent à la santé des sols», est-il écrit dans un communiqué diffusé par Fermiers pour la transition climatique.