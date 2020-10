Examens avec 150 étudiants dans le même local: le Cégep Garneau fait marche arrière

Le Cégep Garneau a finalement décidé d’offrir en ligne au moins la moitié des examens de mi-session d’abord prévus en mode présentiel dès la semaine prochaine.

• À lire aussi: Cégep Garneau: des examens avec 150 étudiants dans le même local

Devant l’insistance et les craintes de plusieurs étudiants, la direction a modifié son plan initial. Alors que la situation est loin de s’améliorer dans la région de la Capitale-Nationale, plusieurs voulaient éviter des examens qui auraient pu regrouper, même en respectant les normes sanitaires en vigueur, jusqu’à 150 personnes dans un même local.

La direction assure qu’aucune épreuve n’aurait accueilli plus de 80 ou 90 personnes malgré l’espace sécuritaire. Des efforts ont néanmoins été faits au cours des derniers jours avec les enseignants afin que beaucoup d’examens se fassent à distance.

L’association étudiante du Cégep Garneau, appuyée par différents groupes, avait interpellé directement la directrice générale.

«Pourquoi prendre le risque de potentiellement aggraver la propagation du coronavirus si l’option de faire les examens en ligne est présente et applicable?», a plaidé l’association.

«On a demandé à nos enseignants de s’ajuster et de voir s’il était possible de réduire les évaluations en présence. Ça nous permet de réduire d’un peu plus de 50 % le nombre d’examens avec présence requise. On pense que ça devrait rassurer les étudiants», a expliqué la porte-parole du Cégep, Hélène Aubin.

En début de semaine, l’établissement collégial avait d’abord pris la décision de maintenir en présentiel plusieurs examens et ce, malgré le passage en zone rouge de la grande région de Québec.

Dans les circonstances, des étudiants avaient exprimé des craintes.

Dans le gymnase, le maximum d’étudiants sur place sera finalement de 50 selon la direction. Certains examens ne peuvent toutefois pas se tenir en ligne.