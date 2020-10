Expertise médicale pour Edgar Fruitier

Récemment déclaré coupable d’attentat à la pudeur sur un ado dans les années 1970, le comédien Edgar Fruitier fera l’objet d’une expertise médicale compte tenu de son âge avancé et du risque important qu’il soit envoyé en prison.

« L’expertise médicale sera un facteur pour évaluer la sentence », a expliqué l’avocat d’Edgar Fruitier, Robert Polnicky, vendredi au palais de justice de Longueuil.

L’homme de 90 ans devra donc encore attendre avant de savoir quel sort lui réservera le juge Marc Bisson pour avoir attenté à trois reprises à la pudeur d’un adolescent qui le considérait comme son « grand frère », il y a plus de 45 ans.

À l’époque, la victime, dont on ne peut révéler l’identité sur ordre du tribunal, avait 16 ans. Fruitier, connu entre autres pour avoir prêté sa voix à M. Burns dans l’émission Les Simpson, lui avait alors trouvé un emploi dans un théâtre en Estrie, en plus de lui offrir l’hébergement.

Trois fois

L’ado a accepté et c’est dans un chalet que la première agression a eu lieu, en 1974, quand Fruiter a attrapé les parties génitales du jeune.

Les deux autres agressions sont survenues au domicile de l’animateur et mélomane deux ans plus tard, alors que l’ado avait été embauché par Fruitier pour faire du ménage.

Même si les gestes remontent à quatre décennies et que l’aîné n’a aucun antécédent criminel, il risque une peine beaucoup plus sévère que celles que l’on a souvent vues dans les dernières années.

En avril, la Cour suprême du Canada a appelé les tribunaux à se montrer beaucoup plus durs envers les abuseurs d’enfants en prononçant des peines « qui reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants ».

« [Ils] représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités, peut-on lire dans l’arrêt Friesen. Ils font également partie des membres les plus vulnérables de notre société. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle. »

Des mots à éviter

Ainsi, les magistrats sont appelés à écarter les jugements désuets et plus cléments quand vient le temps de trouver un comparatif pour déterminer la sentence d’un abuseur d’enfant, tout en bannissant certains mots ayant une connotation moins grave, quand on parle d’agressions sexuelles, comme le terme « caresse ».

L’âge avancé de Fruitier sera également un facteur à considérer, de même que son état de santé. C’est pour cela que le juge a accepté de reporter l’audience de vendredi, afin d’avoir un portrait complet du coupable.

Edgar Fruitier reviendra à la cour en janvier, pour les plaidoiries sur la peine.