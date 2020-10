F1 : Le brouillard se mêle de la partie

La présence d’un épais brouillard a forcé l’annulation des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 de l’Eifel tenu sur le circuit du Nurburgring, vendredi en Allemagne.

Les conditions météorologiques n’étaient pas propices à la tenue des activités, la pluie se mêlant également à la partie. Conséquemment, l’hélicoptère médical n’était pas en mesure de décoller, ce qui est essentiel pour permettre aux monoplaces de rouler.

«C’est bien de revoir les partisans dans les estrades, mais je suis déçu qu’ils n’aient pas pu voir d’action», a dit le Québécois Lance Stroll dans un communiqué.

Le mythique circuit du Nurburgring a effectué un retour éphémère au calendrier de la F1 cette année en raison des nombreux chamboulements liés à la pandémie de COVID-19. La dernière course tenue là-bas était en 2013. Sebastian Vettel (Red Bull) avait alors remporté le GP d’Allemagne, en 2013.

Les écuries et les pilotes auront donc 60 minutes, avec la troisième séance d’essais prévue samedi matin, pour se familiariser avec le circuit et perfectionner les réglages. Les qualifications suivront quelques heures plus tard. Ainsi, chaque tour sera très important lors de la prochaine séance.

«Les équipes n’ont pas couru ici depuis longtemps, alors il n’y a pas de données sur lesquelles se baser et il y a une pression supplémentaire avec une seule séance avant les qualifications», a ajouté Stroll.

«Nous devons également voir quelles seront les conditions [samedi]. La séance d’essais pourrait avoir lieu dans des conditions humides et les qualifications sur piste sèche, donc ce sera une journée au cours de laquelle il faudra réagir rapidement et apprendre ce que nous pourrons pour être prêts pour [la course].»

Stroll tentera en Allemagne de mettre un terme à une séquence de deux abandons. Il est actuellement huitième au classement des pilotes avec 57 points.