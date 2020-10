Gigantisme au jardin

Les graminées donnent beaucoup d’attrait et de volume aux jardins durant l’automne et une partie de la saison hivernale. Et lorsqu’elles sont géantes, ces plantes confèrent une personnalité et un dynamisme très singuliers aux aménagements dans lesquels elles sont plantées. Une fois l’automne arrivé, ces géantes dominent les lieux et deviennent alors les vedettes incontestables des jardins.

Barbon de Gérard « Indian Warrior »

Photo courtoisie

Hauteur : 1,8 m

Largeur : 80 cm

Floraison : pourpre

Feuillage : vert pourpré, étroit

Ensoleillement : soleil

Sol : s’adapte à divers types de sols

Rusticité : zone 3

Le barbon de Gérard « Indian Warrior » est une graminée spectaculaire qui présente un feuillage vert pourpré durant la saison estivale passant au rouge teinté de violet en septembre, prenant ensuite une riche coloration pourpre avec des reflets cuivrés en octobre. La couleur automnale unique de cette plante donne un aspect théâtral et dramatique aux jardins, particulièrement durant la période de l’Halloween. Le barbon de Gérard « Indian Warrior » s’adapte facilement à divers types de sols pourvu qu’ils soient bien exposés au soleil.

Canne à sucre de Ravenna

Photo courtoisie

Hauteur : 4 m

Largeur : 1,5 m

Floraison : beige doré

Feuillage : vert, étroit

Ensoleillement : soleil

Sol : riche et humide, mais bien drainé

Rusticité : zone 5

La spectaculaire canne à sucre de Ravenna – Saccharum ravennae de son nom scientifique – est une espèce proche parente de la vraie canne à sucre qui peut atteindre près de 4 mètres de hauteur. Selon certaines sources, cette graminée géante pourrait résister aux conditions hivernales qui sévissent en zone 5, soit dans les grandes régions de Montréal et d’Ottawa.

Cette plante exige le plein soleil et beaucoup de chaleur. Il est également important de la planter dans un sol riche en humus et humide, mais parfaitement bien drainé. Dans de telles conditions, elle produira en septembre et en octobre de longues tiges pourpres portant d’étroites inflorescences plumeuses de couleur beige légèrement teintées de rose.

Le nom de cette espèce de canne à sucre originaire du bassin méditerranéen provient de la ville de Ravenna, en Italie, qui fut la capitale de l’Empire romain d’Occident à partir de 404 apr. J.-C., sous le règne d’Honorius, jusqu’à sa chute en 476.

Faux sorgho penché « Sioux Blue »

Photo courtoisie

Hauteur : 1,80 m

Largeur : 70 cm

Floraison : dorée

Feuillage : bleuté, très étroit

Ensoleillement : soleil

Sol : s’adapte à divers types de sols

Rusticité : zone 3

Le faux sorgho penché « Sioux Blue » est une grande graminée au port fastigié arborant un attrayant feuillage bleuté qui crée un joli contraste avec sa

floraison beige.

Cette graminée facile à cultiver et très adaptable pousse bien dans la plupart des sols, qu’ils soient secs ou humides. Elle donne toutefois le meilleur d’elle-même lorsqu’elle est plantée dans une terre riche en compost et fraîche.

Miscanthus géant

Photo courtoisie

Hauteur : 3,5 m

Largeur : 3 m

Floraison : beige grisâtre

Feuillage : vert, étroit

Ensoleillement : soleil

Sol : riche et humide, mais bien drainé

Rusticité : zone 5

D’une hauteur de 3,5 mètres, le spectaculaire miscanthus géant est l’une des plus grandes graminées vivaces qui puissent être cultivées dans le sud de notre province. C’est vers la fin de l’été et en automne que cette plante est la plus élégante. Bien qu’elle ne fleurisse pas toujours très abondamment sous notre climat, elle arbore un joli feuillage fin, de couleur vert grisâtre, qui retombe gracieusement. Cette graminée architecturale donne ainsi beaucoup de volume aux aménagements.

Le miscanthus géant atteint son plein épanouissement dans les endroits très ensoleillés où le sol est riche en compost et humide, mais parfaitement bien drainé. Il pousse aussi dans les terres un peu moins fertiles et simplement fraîches, mais il tolère très difficilement les sols pauvres et secs.

Rustique en zone 5 – possiblement même en zone 4 b –, le miscanthus géant est une plante vigoureuse et agressive, il faut le planter dans un endroit de votre jardin où il y aura suffisamment d’espace.

Molinie bleue « Skyracer »

Photo courtoisie

Hauteur : 2,20 m

Largeur : 1 m

Floraison : beige doré

Feuillage : vert, très étroit

Exposition : soleil

Sol : s’adapte à divers types de sols humides, mais bien drainés

Rusticité : zone 4

La molinie bleue « Skyracer » présente des inflorescences très légères, presque vaporeuses, portées par de longues hampes qui s’élèvent bien au-dessus de son feuillage. Le port étroit et élancé de cette graminée permet de donner beaucoup de dynamisme et de volume aux plantations composées de végétaux bas.