Photo courtoisie

Grâce à la collaboration de 106 vendeurs bénévoles, tous employés du CHU de Québec, la loterie « Heureux gagnants », au profit de la Fondation du CHU de Québec, dont le tirage s’est effectué le 6 octobre dernier chez Alfa Roméo de Québec (photo), a permis d’amasser la somme de 406 000 $ qui sera entièrement consacrée au financement de nombreux projets des équipes de soins et de recherche des cinq hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval (CHU).

Au total, 226 prix, d’une valeur de plus de 180 000 $, étaient à gagner parmi les 3587 billets vendus. Le grand prix de la loterie 2020, un crédit voyage de 10 000 $ offert par Voyages Laurier du Vallon, a été remporté par Marie-Jo Bélanger. Sur la photo, Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec, en compagnie des partenaires de la loterie Heureux gagnants.

La Soirée des Leaders

photo courtoisie

Nathalie Larue (photo), première vice-présidente Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Mouvement Desjardins, a accepté la présidence d’honneur de la 5e Soirée des Leaders Michel-Sarrazin qui se tiendra le jeudi 22 octobre, vous l’aurez deviné, de façon virtuelle. Sous le thème « Unissons nos voix pour la fin de vie », les 35 ans de la Maison Michel-Sarrazin et les 20 ans de son centre de jour, le Centre Bonenfant-Dionne, seront alors soulignés. Vous pourrez vous régaler avec des boîtes-repas gastronomiques préparées par le Fairmont Le Château Frontenac qui seront livrées à votre domicile. Vous pourrez aussi assister à l’événement animé par Ève-Marie Lortie et mettant en vedette Gregory Charles (photo) grâce à un lien Zoom. Vous serez également invités à prendre part à un encan électronique (ouvert dès le 15 octobre via le site www.macause.com, encan FMS). Il est possible de faire l’achat de billets pour la Soirée des Leaders ou de faire un don en ligne au www.michel-sarrazin.ca ou par téléphone au 418 687-6084.

Une première 100 % électrique

Photo courtoisie

Vachon École de conduite supérieure, déjà présente en Beauce, a inauguré récemment sa nouvelle succursale située à Lévis. Celle-ci devient ainsi la première école de conduite au Québec à être 100 % électrique réalisant ainsi une promesse faite, il y a plus de trois ans, soit d’électrifier l’ensemble de sa flotte de véhicules. Avec un investissement de plus d’un demi-million de dollars, la succursale lévisienne offrira les services aux gens du grand Lévis, de la Côte-du-Sud et de Bellechasse. Selon les prévisions, ce sont plus de 250 personnes annuellement qui suivront leur formation à ce nouvel endroit. Les futurs élèves pourront compter sur une Tesla et une Hyundai 100 % électrique pour leur formation. Sur la photo, de gauche à droite : Marcel Vachon, Lise Champagne et Samuel Vachon, copropriétaires et membres de l’équipe de direction de Vachon.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc-André Fortin (photo), chanteur québécois (Star Académie 2005), 39 ans... Juliette Dumont, fille de Mario Dumont et Marie-Claude Barrette, 18 ans... Sean Lennon, chanteur, fils de John Lennon et Yoko Ono, 45 ans... Annika Sörenstam, ex-golfeuse professionnelle suédoise, 50 ans... Guylaine Tremblay, comédienne et actrice québécoise, 60 ans... Michel Caron, de Levy Honda, 64 ans... Bun Tean Khuong, restaurateur du Vieux-Québec, 68 ans... Nicole Croisille, chanteuse française, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 octobre 2005. Jacques Larochelle (photo) 85 ans, qui a œuvré dans le domaine artistique pendant 30 ans (chanteur-animateur radio CKCV-Télé-4)... 2018. Venantino Venantini, 88 ans, acteur italien, célèbre pour sa présence à la distribution des Tontons flingueurs et de bien d’autres comédies des années 60... 2017. Jean Rochefort, 87 ans, un des acteurs les plus populaires du cinéma français... 2016. Guy Nadon, 82 ans, musicien, surnommé le « roi du drum »... 2008. Paul X. Laberge, 90 ans, ingénieur de métier, maire de La Malbaie de 1966 à 1970... 2008. Guy Barbeau, 83 ans, enseignant de l’UQAC... 1978. Jacques Brel, 49 ans, chanteur belge... 1974. Oskar Schindler, 66 ans, industriel allemand... 1954. Olivier Guimond père, comédien québécois...