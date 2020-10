«J’ai eu un coup de foudre pour le jeu» - Larissa Corriveau

Larissa Corriveau discute de son métier qu’elle adore, de sa passion pour les chevaux ou encore de son amour pour la Gaspésie avec un ton zen et posé, un brin philosophe. Voilà qui tranche radicalement avec le personnage sombre et torturé de la toxicomane Julie Lallier qu’elle campe brillamment dans la série «Toute la vie».

Larissa, camper une toxicomane enceinte de jumeaux: voilà tout un défi que tu relèves dans «Toute la vie»!

J’aime les personnages complexes, qui exigent de l’introspection. Julie Lallier est toxicomane, mais qu’est-ce qui se cache derrière cette souffrance? Pour la camper avec justesse, je dois effectuer une recherche en amont, afin de comprendre la réalité d’une femme qui a vécu dans la rue, qui a connu les drogues dures. Imaginer ce qui a pu la mener jusque-là, c’est une étape du travail d’acteur qui me plaît énormément.

On te confie souvent des rôles de femme brisée par la vie...

C’est vrai! Et je me suis souvent demandé pourquoi d’ailleurs, puisque dans la vraie vie, je me considère comme plutôt équilibrée et bien dans ma peau! (rires) Je pense que c’est simplement une question de morphologie du visage, une intensité dans le regard, une énergie, une présence. Dans la jeune vingtaine, je souhaitais jouer un personnage «normal», mais plus je vieillis, plus je suis heureuse de me glisser dans la peau de ces femmes atypiques.

Dans «Toute la vie», tu enchaînes les scènes plutôt intenses!

C’est vrai que les scènes où Julie Lallier discute avec une amie en sirotant un café, il n’y en a jamais! La semaine dernière, par exemple, j’avais une courte journée de tournage; seulement trois scènes à jouer, mais chacune était chargée d’émotions assez costaudes: de la colère, de la peur et de la souffrance physique.

Ce doit être éreintant!

Non, c’est même tout le contraire! Jouer des émotions intenses doit sûrement faire sécréter de l’adrénaline puisque, après une journée de tournage, je me sens pleine d’énergie, comme si j’avais fait du sport. Le métier d’acteur a quelque chose de très sain, puisqu’il nous permet de mettre nos propres angoisses au service de notre personnage. C’est libérateur! (Larissa réfléchit et ajoute, NDLR) Cela dit, je ne suis pas du genre à apporter la noirceur de Julie Lallier à la maison, puisque j’ai un petit rayon de soleil qui m’attend. Ma fille, Thelma, âgée d’un an, me ramène assez vite à la réalité! (L’amoureux de Larissa, et papa de la petite Thelma, est le comédien Maxim Gaudette, NDLR)

Viens-tu d’une famille de comédiens?

Pas du tout. Mes parents sont tous les deux retraités. Ma mère était travailleuse sociale, spécialisée en médiation familiale, et mon père était professeur de philosophie. Même s’il n’y a pas d’artistes dans ma famille immédiate, j’ai toujours été attirée par les arts. Enfant, j’ai joué du piano et suivi des cours de danse, avant de découvrir le théâtre.

De quelle façon?

En suivant un cours d’art dramatique au secondaire, tout simplement. Je suis quelqu’un d’assez introverti dans la vie. Dans un groupe d’amis, je ne suis pas celle qui attire l’attention, mais plutôt celle qui observe. Pourtant, mon coup de foudre pour le jeu fut immédiat, à un point tel que ça a complètement changé ma vie.

Prévoyais-tu exercer un autre métier?

Oui. J’ai toujours été passionnée de chevaux et je voulais aller étudier en technique équine au campus de La Pocatière. Je me suis finalement dirigée vers l’école de théâtre, mais l’équitation reste toujours une grande passion. Chaque fois que je pars en voyage, je trouve un ranch pour monter à cheval. Même chose lorsque je retourne en Gaspésie. J’ai passé une partie de ma vie dans la Baie-des-Chaleurs et, chaque fois que j’y retourne pour visiter mon père ou mes amis qui habitent là-bas, je vais faire de l’équitation.

Toi qui habites en ville, est-ce que la Gaspésie te manque?

Vraiment. J’habite à Montréal, mais si je n’exerçais pas le métier de comédienne, je m’installerais à la campagne, parce que je suis bien dans le calme et le silence.

Outre les chevaux et la mer, quelles sont tes passions?

L’écriture fait partie intégrante de ma vie. J’ai écrit et réalisé quatre courts-métrages jusqu’à présent, et je travaille présentement à un premier long métrage de fiction. Le confinement m’a d’ailleurs permis d’avancer ce projet personnel, puisque les trois pièces de théâtre que je devais enchaîner cette année ont été reportées. J’aime aussi la lecture. D’ailleurs, ces derniers mois, je me suis jointe à un club de lecture virtuel. C’est le genre de chose que j’apprécie, mais que je ne prends jamais le temps de faire, parce que la vie va trop vite.

Tu n’es pas sur les réseaux sociaux, n’est-ce pas?

J’ai un courriel, une page Facebook, mais je ne suis pas sur Instagram et je n’ai pas de téléphone intelligent. D’ailleurs, lorsque les gens aperçoivent pour la première fois mon cellulaire vieux de 15 ans, ils n’en reviennent pas: c’est quasiment un objet «vintage»! (rires) Je résiste à cette maladie sociale d’être sur toutes les plateformes numériques, en tout temps. Je préfère de loin lire un bon livre ou passer du temps en famille.