Jets: Bryan Little ne jouera pas cette saison

La carrière de Bryan Little semble compromise. Le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, a en effet indiqué vendredi que les médecins ont recommandé à l’attaquant de ne pas jouer la saison prochaine.

Le nom de Little sera ainsi placé sur la liste des blessés à long terme.

Little n’a pas joué depuis le 5 novembre, lorsqu’il a reçu un lancer à la tête. Il a depuis subi une intervention chirurgicale visant à réparer un tympan perforé. Il a de plus souffert d’un problème de vertiges.

Little a amassé deux buts et cinq points en sept parties en 2019-2020. Il a totalisé 217 filets et 521 points en 843 rencontres en carrière dans l’organisation, disputant ses premières rencontres en 2007, lorsque l’équipe évoluait toujours avec l’identité des Thrashers d’Atlanta.