Juliette Gréco: une histoire d'amour avec le Québec

Elle nous a quittés le 23 septembre à l’âge de 93 ans. On se souviendra de sa voix grave et de son intensité à interpréter ses chansons. Et aussi de ses nombreux passages chez nous. Entre la chanteuse française Juliette Gréco et le Québec, il y avait une véritable histoire d’amour...

• À lire aussi: La chanteuse Juliette Gréco est morte à l’âge de 93 ans

On l’entend encore chanter: «Accordez, accordez, accordez donc... l’aumône à l’accordé l’accordéon.» Les chansons qu’elle a interprétées, les «Déshabillez-moi», «Sous le ciel de Paris» et «Jolie môme», sont aujourd’hui des classiques. Et elle s’est approprié comme pas une les mots de Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Charles Trenet, Boris Vian, Charles Aznavour...

Juliette Gréco est partie rejoindre sa fille unique, Laurence-Marie, qui est décédée d’un cancer en 2016.

La grande dame de la chanson est venue faire son tour de chant ici à maintes reprises. L’amour était réciproque entre elle et les Québécois. Juliette a d’ailleurs noué des liens amicaux chez nous.

«Chère Juliette, j’étais amoureuse de ton allure, de ton audace et de ta belle irrévérence! Te regarder chanter et être libre, être tout à la fois avec ta classe et ta désinvolture m’a donné envie de ne rien me refuser en matière d’interprétation. Laisse-moi me souvenir de tes mains dans les miennes. Va danser la Javanaise avec les hommes et les femmes de ta vie. Je te love», a écrit Isabelle Boulay en s’adressant à elle comme à une amie sur sa page Facebook.

La chanteuse française était également très amie avec l’animatrice Monique Giroux. Cette dernière lui a rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux: «Dors en paix si belle et grande Juliette. Tu aimais tant la vie. Je t’aime tant. Ça a été un très très grand privilège de partager de vrais bouts de vraie vie avec toi. Tu étais tellement douée pour la vie d’avant.»

Il nous reste sa voix et ses chansons... Reposez en paix, Juliette Gréco!