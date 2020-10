La course de l’année pour Alex Labbé

Présent à Talladega la semaine dernière, Alex Labbé a été l’un des premiers à féliciter Raphaël Lessard à l’issue de sa victoire mémorable dans la série des camionnettes NASCAR.

Le pilote de Saint-Albert aurait certes voulu imiter son jeune compatriote, quelques heures plus tard en série Xfinity, mais à 18 tours de la fin, alors qu’il occupait le deuxième rang, il s’est retrouvé dans le mauvais corridor de course et a été largué par le peloton de tête.

Et si c’était son tour aujourd’hui ? À son 75e départ dans l’antichambre de la Coupe NASCAR, Labbé se retrouvera au circuit routier de Charlotte (appelé Roval) où, à ses deux premières participations, il est venu près de l’exploit. Il s’élancera de la 16e place lorsque le drapeau vert sera brandi.

Une date encerclée

« La date du 10 octobre 2020 est encerclée depuis longtemps, a-t-il raconté en entrevue au Journal. C’est une piste qui a toujours convenu à mon style de pilotage. »

En 2018, qualifié à la cinquième position, il a été victime d’un bris d’essieu alors qu’il s’accrochait aux meneurs de la course. Après réparations, il a su remonter la meute pour terminer à la 13e place. L’an dernier, il avait réalisé le 6e chrono le plus rapide en qualifications et c’est à cette position qu’il a rallié l’arrivée.

Cette année, ses attentes sont encore plus élevées. Grâce à un nouveau partenariat avec l’entreprise québécoise BRP (et sa bannière Can-Am), Labbé pourra compter sur un coup de pouce financier qui pourrait faire la différence.

Un top 5 dans la ligne de mire

« On va disposer du meilleur équipement possible, dit-il. Notre écurie, DGM [dirigée par le Beauceron Mario Gosselin], a mis les bouchées doubles dans ses préparatifs. On vise un top 5, poursuit-il, et peut-être plus. Nos chances de gagner sont bonnes. C’est ma course de l’année. »

Labbé, qui a confirmé qu’il disputera les cinq dernières courses de la saison, compte à vie dans la série Xfinity six top 10, dont quatre cette année, mais jamais il n’a fait mieux qu’une sixième position.