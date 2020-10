Netflix hausse ses tarifs au Canada

Netflix vient d’annoncer une hausse au Canada des tarifs mensuels de deux de ses forfaits, en pleine pandémie.

Le forfait de base demeure à 9,99 $ par mois, mais le forfait standard augmente de 1 $, à 14,99 $ par mois, et le forfait Premium bondit de 2 $, à 18,99 $ par mois.

La division canadienne de l’entreprise américaine vouée au divertissement indique que les revenus supplémentaires générés par ces augmentations seront «investis dans les films et les émissions ainsi que dans la qualité de l'expérience produit des membres».

«Les Canadiens n'ont jamais eu plus de choix en matière de divertissement et nous sommes plus déterminés que jamais à offrir une expérience qui dépasse leurs attentes», a-t-on mentionné dans une déclaration en anglais relayée par courriel.

«Les membres nous disent à quel point ils apprécient la variété et nous actualisons nos prix afin que nous puissions continuer à investir dans plus d’émissions et de films. Comme toujours, nous continuerons à proposer une gamme de forfaits afin que les gens puissent choisir un prix qui convient à leur budget», a ajouté une porte-parole de Netflix Canada.