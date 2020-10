Pas d’effets importants sur la carrière d’Éric Lapointe

Malgré son plaidoyer de culpabilité dans une affaire de violence contre une femme, Éric Lapointe ne perdra pas l’appui de son public, estiment des spécialistes de l’image consultés par Le Journal.

« Son image n’a jamais été celle d’un bon gars parfait. Elle est accompagnée de démons, de cicatrices, d’éraflures. Son image n’est pas lisse. Je pense que son plaidoyer de culpabilité, qui était accompagné d’une reconnaissance des faits assez claire, fait en sorte qu’il ne devrait pas y avoir d’effets importants sur sa carrière », analyse Victor Henriquez, un expert en gestion de crise et en relations publiques.

Une sentence qui aide

Un autre facteur milite en faveur du chanteur : la suggestion commune faite par les avocats de la poursuite et de la défense qu’il bénéficie d’une absolution assortie d’une probation d’un an, une sentence qui lui permettrait, si elle est entérinée par le juge, de lui éviter un casier judiciaire.

« C’est le genre de peine qui permet au public d’avoir la perception d’une offense qui n’est pas répétitive, mais plutôt une exception dans la vie de la personne », soulève Victor Henriquez.

« Ses fans sont prêts à continuer de le suivre, à la condition que ça n’aille pas trop loin », ajoute Bernard Motulsky, professeur à l’UQÀM.

Refaire des shows ?

Même si ses fans lui pardonnent, rien ne garantit qu’Éric Lapointe pourra remonter sur scène une fois que la pandémie sera chose du passé, observe l’animateur de radio Mike Gauthier.

« Il faudra surveiller ce que les acheteurs de spectacles vont faire. Même s’il veut jouer, ça prend quelqu’un pour l’engager et le payer. À cause de la COVID-19, on ne le saura cependant pas avant un an ou un an et demi », observe-t-il.

Éric Lapointe avait perdu son fauteuil de coach à l’émission La Voix, quand l’affaire avait été révélée au public, en octobre 2019.