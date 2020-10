Prendre soin de la fin de vie

La 5e édition de la Soirée des Leaders Michel-Sarrazin se réinvente! Le 22 octobre, l’événement organisé par La Fondation Michel-Sarrazin dans le but de soutenir la Maison qui offre une fin de vie digne aux personnes atteintes du cancer, se déroulera dans une formule virtuelle (lien Zoom) intime, touchante et divertissante.

Sous le thème «Unissons nos voix pour la fin de vie», la soirée animée par Ève-Marie Lortie et mettant en vedette Grégory Charles, soulignera les 35 ans de la Maison Michel-Sarrazin et les 20 ans de son centre de jour, le Centre Bonenfant-Dionne. Au programme: cocktail de réseautage, capsules vidéos, témoignages, chant, encan silencieux et la dégustation d’une boîte-repas quatre services élaborée par Stéphane Modat, chef des restaurants du Fairmont Château Frontenac.

Nathalie Larue, première vice-présidente, Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers du Mouvement Desjardins, a accepté la présidence d’honneur de l’événement.

L’œuvre Michel-Sarrazin fonctionne à 60% grâce aux dons et, chaque année, la Fondation doit amasser près de 4 M $ pour que puisse se poursuivre sa mission de prodiguer des soins aux patients, de soutenir leurs proches et de développer ses volets de recherche et de formation.

Unissez votre voix à celle de la Fondation Michel-Sarrazin en achetant des billets pour la Soirée des Leaders ou en faisant un don en ligne au michel-sarrazin.ca ou par téléphone au 418 687-6084. Puis dès le 15 octobre, prenez aussi part à un encan destiné au grand public sur le site macause.com/FMS/encan.