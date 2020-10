Un long week-end en demi-teinte

C’est une fin de semaine ensoleillée altérée par quelques averses le samedi à laquelle on aura droit en matière de météo, à travers presque tout le Québec.

À Montréal et ses deux couronnes, après un vendredi ensoleillé, des nuages s’alterneront avec le soleil samedi où des averses sont attendues dans l’après-midi. La température grimpera jusqu'à 22 degrés Celsius, avec un facteur humidex de 26.

Dimanche, c’est le plein soleil, mais avec un mercure qui descend à 10 degrés Celsius. C’est presque le même topo pour lundi, sauf que le soir et la nuit, il y a aura un «ennuagement» dans le ciel de la métropole.

À Québec et ses environs, on aura alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés Celsius pour vendredi et une pluie intermittente la nuit.

Si samedi, ce sera nuageux avec des averses et risque d’orages l’après-midi, dimanche et lundi, la région aura droit à un beau soleil, avec un mercure oscillant entre 10 et 11 degrés Celsius.

Pour les régions de l’Estrie, la Beauce et la Mauricie, c’est généralement nuageux samedi avec un dégagement pour dimanche et du soleil lundi. Le thermomètre affichera au compteur entre 9 et 14 degrés Celsius.