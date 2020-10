Un prospect des Hells et son frère ont travaillé pour le maire de Drummondville

Deux hommes accusés d’avoir été à la tête d’un réseau de trafic de drogue ont travaillé pour le maire de Drummondville, Alain Carrier, avant d’être congédiés, a appris l’Agence QMI.

Steven Collard, un aspirant des Hells Angels, s’est fait arrêter jeudi pour avoir présumément dirigé un réseau de trafic de drogue à Drummondville, rapportait «Le Journal de Montréal» dans son édition de vendredi, ajoutant que son demi-frère, Marc Dubois, a aussi été épinglé par les forces de l’ordre dans le cadre de la même enquête antidrogue.

Ils auraient été «des acteurs importants d’un réseau d’approvisionnement et de distribution de stupéfiants au profit des motards criminalisés», a indiqué la Sûreté du Québec (SQ), dans un communiqué.

Or, en lien avec cette enquête baptisée Pourboire, la SQ a mené une perquisition chez Performance NC, à Drummondville, une succursale d’une entreprise qui appartient au maire Carrier.

«La SQ est venue chercher l’ordinateur [de Marc Dubois]. Je n’ai aucune idée de ce qu’il a fait ou non. Il travaillait chez nous depuis près de deux ans», a dit le maire Alain Carrier à l’Agence QMI, vendredi après-midi.

«Quoi qu’il en soit, il a quand même été congédié la même journée, a-t-il ajouté. Quand il y a quelque chose comme ça, de près ou de loin, on ne veut pas être mêlés à ça.»

M. Carrier a fait savoir qu’il avait également congédié Steven Collard, qui travaillait pour lui dans une autre succursale, à Saint-Hyacinthe, il y a près de deux ans.

«On ne peut pas se permettre d’avoir un de nos employés accusé ou sous enquête. Je ne peux pas me permettre d’être proche de ça, moi», a soutenu celui qui avait été filmé sans son masque sur une terrasse de bar avec le chanteur Éric Lapointe, il y a quelques semaines, alors que la distanciation physique semblait peu respectée.

Pas d’hier

Pourtant, ce n’est pas d’hier que Steven Collard et Marc Dubois sont sur le radar des autorités.

Steven Collard avait été arrêté lors de l’opération SharQc au printemps 2009 pour trafic de drogue et gangstérisme. Il a été libéré de toute accusation deux plus tard, avec les 30 autres accusés, puisque le tribunal a jugé que le délai des procédures judiciaires était déraisonnable.

La preuve indiquait alors que Collard avait été observé à des événements liés aux motards criminalisés depuis le 12 août 2000. Le principal intéressé a des antécédents judiciaires pour possession d'armes à autorisation restreinte.

«Dans le cadre du projet Alanine, visant le contrôle de la vente de stupéfiants à Drummondville, Steven Collard a été identifié comme étant le lien entre les Devils Child et les Hells du chapitre de Montréal», peut-on lire dans une décision rendue par un juge de la Cour du Québec durant les procédures judiciaires liées à l’opération SharQc.

Lors d’un party à Drummondville, en décembre 2007, «c’est à Steven Collard que Marc Dubois réfère afin de savoir qui a l'autorisation de vendre des stupéfiants au party», indique le juge Serge Boisvert dans cette décision rendue en juillet 2009.

Une perquisition au domicile du père de Steven Collard et de Marc Dubois, le 28 février 2007, avait d’ailleurs permis aux forces de l’ordre de saisir 2,3 kg de cocaïne, «une grande quantité de méthamphétamines, 300 grammes de psilocybine, deux presses à cocaïne, 57 000 $ CAN, des listes de comptabilité et des objets à l'effigie des Hells», d’après la même décision de cour.

«Non, avant de l’engager, je ne le savais pas du tout, a répondu Alain Carrier, vendredi, lorsque l’Agence QMI lui a demandé pourquoi il avait embauché Collard malgré tout, rappelant qu’il compte sur 400 employés. [...] Tu as vu avec l’autre personne [Marc Dubois], pas besoin d’une enquête [pour le congédier], pas besoin de rien d’autre. Il n’y a pas de place pour ça et on est capable de trouver d’autre monde.»