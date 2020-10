Une ado de 15 ans portée disparue à Gatineau

GATINEAU | La police de Gatineau demande l’aide du public pour retrouver une adolescente de 15 ans portée disparue depuis une semaine.

Jade Pagé-Poirier a été vue pour la dernière fois le 2 octobre vers 13 h à son lieu de résidence, situé dans le secteur de Hull, ont souligné les autorités, précisant qu’elle se déplace à pied, mais pourrait aussi faire du covoiturage.

S’exprimant en français, la jeune femme mesure 1,54 mètre et pèse 51 kg. Elle a les cheveux et les yeux bruns, et a la narine droite percée.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon vert foncé et un chandail gris. Elle fréquente les secteurs de Hull et d'Aylmer, mais pourrait se trouver ailleurs, a souligné la police de Gatineau, qui dit craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute information au sujet de cette disparition peut être transmise à la police de Gatineau, au 819 246-0222.