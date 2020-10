Vanessa Pilon a soif d’authenticité

Outre quelques apparitions sporadiques, Vanessa Pilon s’est faite plutôt discrète depuis la naissance de sa fille, en août 2018. La voilà de retour avec deux nouveaux projets télévisés à l’approche documentaire, qui respirent l’authenticité et correspondent parfaitement à ses aspirations.

Dans Allons boire ailleurs (TV5, dès le 16 octobre), la diplômée en journalisme et ex-chroniqueuse médias sociaux à Salut Bonjour troque les talons hauts pour les bottes de plein air et s’aventure en Afrique du Sud, en Grèce, au Cambodge, au Brésil, au Mexique et au Guatemala pour découvrir la culture de peuples étrangers à travers leurs boissons de prédilection.

PHOTO COURTOISIE, TV5

Puis, dans Chante-moi la pomme (sur Tou.tv Extra, dès le 10 novembre), on suit Vanessa et son papa, le chanteur de charme des années 70, Michel Pilon (révélé à Jeunesse d’aujourd’hui grâce à son interprétation de Comme je t’aime), qui retapent la maison mobile de l’animatrice, à Rougemont. Une occasion pour le père et la fille d’apprendre à se connaître en profondeur, eux dont les rapports ont longtemps été complexes.

«Je me rends compte que le "show business", ou de faire des choses juste pour ma propre personne et me mettre en valeur, moi, ça n’a vraiment plus d’intérêt de mon côté, lance Vanessa en entrevue. C’est peut-être radical à dire, mais je souhaite que mes projets soient porteurs pour le bien commun. J’ai envie de mettre en lumière d’autres gens que moi et poser des questions sur des sujets dont on ne parle pas assez. J’aime ne pas trop penser à ce dont j’ai l’air à l’écran et ne pas passer une heure et demie sur la chaise de maquillage. Je n’ai pas envie de me lisser ou de magnifier ma réalité.»

Tracer des ponts

Le tournage d’Allons boire ailleurs s’est entamé en octobre 2019 et s’est abruptement interrompu en mars dernier à cause de la pandémie, alors que Vanessa s’apprêtait à s’envoler pour l’Italie et l’Espagne.

C’est pourquoi seulement six épisodes seront à l’antenne de TV5 cet automne. Les sept autres, qui devaient compléter cette première saison de 13 heures, seront enregistrés lorsque les voyages seront à nouveau possibles.

PHOTO COURTOISIE, TV5

Avec ce concept, la globe-trotter et grande bourlingueuse qu’est Vanessa Pilon a allègrement pris son pied.

«On a tourné dans des conditions sanitaires pas toujours optimales, note-t-elle. Pour moi, c’était important de le faire et de ne refuser aucune invitation. La seule fois où j’ai dit non à quelque chose, c’est quand une fille, au Cambodge, m’a offert d’aller boire du sang de poulet... (rires) Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, c’est le moins qu’on puisse dire. J’ai vécu beaucoup de moments éprouvants, touchants.»

D’autres moments d’émotion sont à prévoir dans Chante-moi la pomme, où la jeune maman ouvre la porte de son chez-soi, mais où on ne tombera pas dans le voyeurisme, spécifie-t-elle. Au cœur de la démarche : Vanessa – qui avait jadis quitté le domicile familial à 12 ans pour étudier le ballet classique –, son père, son frère, une maison mobile à rafraîchir, un contremaître et une petite Claire de deux ans en arrière-plan.

Au fil des épisodes, le lien entre la jeune femme et les siens se «rénove» au même rythme que la résidence reprend du bagout, mais il ne s’agit pas d’une émission de rénovations à proprement parler.

«La relation avec mon père n’a pas été simple dans ma vie, et là, je suis en train de la rebâtir. J’ai hésité à documenter ça, parce que c’est vraiment intime, mais j’avais envie de le partager, parce que je pense que je ne suis pas la seule à vouloir tracer des ponts avec la génération précédente.»

Toujours avec Alex

Dans la dernière année, Vanessa Pilon affirme aussi avoir consolidé son couple avec le chanteur Alex Nevsky. Oui, ils sont toujours amoureux, assure Vanessa, même si l’autodénonciation d’Alex, dans la foulée des révélations d’inconduites sexuelles de juillet dernier, aurait pu porter un dur coup à leur union.

Le chanteur avait alors avoué lui-même, sur Instagram, avoir déjà imposé une «relation abusive» à une ex-compagne, et avoir usé de «chantage émotif» et «d’attentes irréalistes face à la sexualité», notamment. Après quoi, la maison de disques Musicor et Distribution Select avaient annoncé suspendre «pour une durée indéterminée» leur collaboration avec l’artiste.

Quelques jours plus tard, sa copine Vanessa en appelait à l’amour, la paix et la bienveillance sur les réseaux sociaux, à l’occasion de son propre anniversaire.

«J’ai voulu faire un appel à la nuance. Je trouve que c’est ce qui a manqué cet été. On a été très émotifs dans la façon dont ça s’est passé, et je déplore simplement qu’on ait été rapides à vouloir pointer des coupables, comme si ç’allait régler le problème. On occulte les racines, qui sont un peu plus profondes, et dans lesquelles on joue tous un rôle», souligne celle qui dit avoir dû «faire preuve de résilience», «accepter la réalité» et s’adonner à une introspection, et qui avait elle-même dénoncé des abus dans la foulée du mouvement #AgressionNonDénoncée, en 2014.

Elle ne souhaite pas s’étendre davantage sur les agissements et les aveux de son amoureux, à qui elle laisse le soin de s’expliquer lui-même.

«C’est quelque chose qui ne me regarde pas et qui est intime. Il avait ses motivations à le faire, et je le laisserai parler quand sa voix sera possible. Pour le moment, c’est encore le temps d’exprimer de la colère et des choses trop longtemps retenues.»

Allons boire ailleurs, le vendredi, à 22 h, dès le 16 octobre, à TV5. Chante-moi la pomme sera disponible en intégralité sur Tou.tv Extra le 10 novembre.