Voici une cinquantaine d’idées pour garder le moral durant le confinement

Plusieurs le ressentent, le confinement affecte le moral des Québécois, et c’est indéniable.

En mai, on rapportait déjà qu'un Canadien sur deux éprouvait des difficultés liées à sa santé mentale en raison du confinement. Alors que le Québec est plongé dans la deuxième vague de la pandémie, les experts sont inquiets.

Afin de surpasser un sentiment désagréable, il faut être capable de le nommer, de l’accueillir, et de l’accepter.

Mais comment vivre avec un sentiment négatif?

L’accueillir

Écrire nos pensées peut être cliché, mais ô combien d'une grande aide. Si l’écriture n’est pas votre tasse de thé, nous pouvez toujours dessiner, chanter, méditer, danser ou énumérer à voix haute ce qui ne fonctionne pas afin de mettre le doigt sur le problème.

L’accepter

Maintenant que vous avez trouvé le problème, ou une partie de celui-ci, plusieurs activités s'offrent à vous pour faire le ménage dans votre esprit, et cohabiter sereinement avec ce léger inconfort.

Voici quelques activités qui peuvent vous aider à relaxer et vous tenir occupé pendant ce second confinement.

Faire du sport

C'est évident, mais tout de même important à mentionner, l’activité physique est un allié important quand on parle de bien-être. Outre les sports largement pratiqués durant le confinement du printemps dernier (comme la marche, la course, le vélo et le yoga), voici quelques suggestions à considérer...

Apprendre à faire de la planche à roulettes ou du patin à roues alignées

Il n’est jamais trop tard pour apprendre un sport. Et pour ceux qui souhaitent rentabiliser leurs acquis, ces activités sont également des moyens de transport totalement gratuits une fois le matériel acheté. Comble de la bonne affaire, des tutoriels sont disponibles sur YouTube, donc vous pouvez apprendre seul dans votre stationnement!

Se lancer dans la randonnée pédestre ou le parkour

Il se peut que l’idée de rouler ne vous enchante pas. Peut-être que ces sports pédestres seront davantage dans vos cordes. Ils permettent de se dévouer à 100% au moment présent et de faire le vide de son esprit. En relevant petit défi après petit défi, il sera gratifiant de voir l’évolution simultanée de votre forme physique ainsi que de votre moral.

Dépoussiérer la Wii

Si votre but ultime est de rester à l’intérieur, il est peut-être temps de renouer avec quelques jeux vidéo tels que Wii Sports ou encore Just Dance. Dissimulés dans une ambiance agréable, ces jeux vous permettront de bouger, de rester actif au quotidien, mais surtout de vous amuser.

Suivre des influenceurs d'exercice physique

Plusieurs youtubers publient quotidiennement des vidéos d'entraînements complets ciblant les performances cardiovasculaires, ou encore des groupes musculaires précis. Ces vidéos peuvent s'étendre de 10 à 45 minutes, voire plus. Ceux-ci étant motivants et engagés, il y en a pour tous les goûts. Ce pourrait devenir votre façon de rester actif en évitant les grandes salles d'entraînement, fermées en zone rouge.

Rappelez-vous toujours: vous pratiquez ces activités pour le plaisir. Il n’y a aucune raison de vous mettre une pression de performance.

Petite liste d'activités bien-être

Lire un roman ou une bande dessinée.

Écouter un film, un documentaire ou votre série préférée.

Faire le ménage, ramasser les éléments superflus dans votre champ de vision.

Repenser l’emplacement de vos meubles.

Cuisiner un bon repas, puis le savourer.

Appeler un de vos proches, ils ont probablement autant besoin d'un contact social que vous présentement.

Profiter des spectacles gratuits sur YouTube (plusieurs spectacles d’ humour ou de musique sont disponibles sur la plateforme, ainsi que l’entièreté de Kaamelott , pour un petit retour en 2005).

ou de sont disponibles sur la plateforme, ainsi que l’entièreté de , pour un petit retour en 2005). Apprendre à peinturer grâce à Bob Ross.

Faire de la broderie.

Tricoter des mitaines pour vos proches.

Faire du collage avec d’anciennes photos, des coupures de journaux, les feuilles qui tombent des arbres du voisinage.

Apprendre à jouer d'un instrument de musique, ou tout simplement chanter sous la douche.

Dessiner ou colorier.

Se lancer dans le monde du DIY (le bricolage, le fait-maison, le Do it yourself).

Apprendre la langue des signes, ou n'importe quelle autre langue.

Commencer le jardinage afin d’avoir des plantes d’intérieur cet hiver.

Se lancer dans un énorme casse-tête.

Apprendre de nouvelles techniques de maquillage.

Prendre des photos du voisinage, de votre chat, peu importe, même si vous utilisez l’appareil photo de votre cellulaire.

Ressortir d’anciens jeux vidéo.

Apprendre une nouvelle danse en ligne (on vous conseille celles de By The Rivers Of Babylon ainsi que Man! I Feel Like A Woman).

Découvrir un domaine inconnu (l'immobilier, les finances, l'aviation, les sciences, la psychologie, l'exercice physique, etc.).

Éveiller nos cinq sens

Si l’envie de ne rien faire demeure, vous pouvez toujours vous divertir en stimulant vos cinq sens.

L’odorat: Une bougie ou des huiles essentielles peuvent faire toute la différence dans une journée. L’odeur de l’eucalyptus, de la menthe poivrée, de la lavande, et plusieurs autres peuvent réellement vous aider à vous détendre.

La vue: Si vous avez besoin d’un coup de pep, le soleil est là pour vous. Ouvrez les rideaux, et même les fenêtres, puis laissez l’air de l’extérieur remplir vos poumons. Si, au contraire, vous cherchez à vous calmer, la douce lumière des chandelles est une bonne alternative aux faisceaux intenses des ampoules.

L’ouïe: Les bruits ambiants ont une incidence sur notre humeur. À vous de voir ce qui vous ferait du bien: une liste de lecture classique, indie, ou simplement la musique d’arrière-plan de votre salon de massage préféré. Ce peut également être le son de la pluie, d’une rivière qui coule, le chant des oiseaux. La magie de la technologie, c’est que tout est à portée de main.

Le goût: Stimuler vos papilles, ce pourrait être de manger votre aliment préféré, de vous gâter avec une sucrerie, ou encore de vous faire livrer votre comfort food préféré avant de vous lancer dans un marathon de films. Vous avez envie d’un shish-taouk? D’une poutine au porc effiloché? Plusieurs options de livraison sont disponibles pour vous.

Le toucher: On oublie souvent ce sens qui demeure toutefois très important. Rien ne vaut un bon bain, ou encore une douche chaude. Sinon, vous pouvez profiter d'un automassage, porter de grosses chaussettes molletonnées, vous enterrer sous des étages de couvertures douces, ou encore vous crémer le corps.