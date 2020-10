Whitey Ford rend l’âme

Membre du Temple de la renommée du baseball, l’ancien lanceur des Yankees de New York Whitey Ford s’est éteint vendredi à l’âge de 91 ans.

Ford a passé les 16 années de sa carrière dans le baseball majeur avec les Yankees et a contribué à la conquête de six titres de la Série mondiale. Il est le lanceur comptant le plus grand nombre de victoires dans l'histoire du prestigieux club new-yorkais.

Au cours de sa prolifique carrière, Ford a enregistré un dossier de 236-106. Il a mérité le trophée Cy-Young en 1961 alors qu’il avait obtenu une fiche de 25-4. Le lanceur gaucher a été nommé 10 fois sur les équipes d’étoiles des ligues majeures.