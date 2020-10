COUTURE, Denyse Gagnon



Entourée de sa famille et dans la douceur de son foyer, le 2 octobre 2020, à l'aube de ses 92 ans, est décédée madame Denyse Gagnon, épouse de feu monsieur Maurice Couture. Elle était la fille de feu dame Amanda Bussières et de feu monsieur Christophe Gagnon. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil sa famille pour laquelle elle a toujours vécu, ses filles: feu Christine, Geneviève et Julie; son gendre Martin Roy et son petit-fils chéri Louis Roy qui lui a fait vivre l'immense bonheur d'être grand-maman. Elle était la soeur de Marcelle (Conrad Bergeron), de feu Jean-Marie, de Robert (Céline Miller) et de feu Denis. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Couture: feu Ovila (feu Cécile Body), feu Noëlla (feu Jean-Paul Body), feu Lauréat (feu Thérèse Roy), feu Patricia, Madeleine, Rita (feu Sylvio Bourget), Janine (feu Roland Beaulieu et feu Claude Simard) et feu Huguette; de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous voulons offrir nos sincères remerciements au personnel ambulancier et policier des services d'urgence 911 pour leur accompagnement bienveillant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Saint-Joseph- de-Lévis, 18, rue Notre-Dame, G6V 4A4 (https://www.sjdl.org/don-in-memoriam/).La famille vous accueillera au :le vendredi 16 octobre 2020 de 19h à 21h et le samedi 17 octobre 2020 de 9h à 10h30.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie par la suite.