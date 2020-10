PAGEAU, Cécile



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 septembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Cécile Pageau fille de feu monsieur Joseph Pageau et de feu madame Léda Grenier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).et de là au cimetière paroissial rue du Fargy.Madame Pageau laisse dans le deuil ses cousines: Colette Bergeron et Aline Ruel; ainsi que les résidents et le personnel de la résidence l'Abri des Sages tout particulièrement Mme Diane.