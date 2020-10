SAVOIE, Rosa



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère madame Rosa Savoie, le 9 octobre 2020, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu Rosaire Morissette. Elle était la fille de feu Marie Gagnon et feu Antonio Savoie. Elle demeurait à Sainte-Claire.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Céline (Mariette Paulin), Johanne et son petit-fils Olivier Sylvestre (Andréanne Trépanier). Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Soeur Antonia, Jeannette (feu Gustave Lévesque,) Guy (Réjeanne Barrette), Rachel (Jacques Lacasse), Jean-Marie (Réjane Godbout), Denise (feu Bruno Raby) et Diane (Ulric Asselin) ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Morissette, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle repose maintenant auprès de son fils Michel, sa fille Hélène et son époux Rosaire. Nous vous demandons de lui offrir une pensée d'amour le 10 octobre, jour de son anniversaire de naissance.Nous aimerions remercier tout le personnel du Manoir de la Rive-Claire pour les excellents soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Sainte-Claire) 128, rue Principale Ste-Claire (Québec) G0R 2V0. Madame Savoie a été confiée pour crémation à la Maison funéraire :