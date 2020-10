PICHÉ, Aurore Simard



À Québec le 2 octobre 2020, à l'âge de 95 ans est décédée Madame Aurore Simard, fille de monsieur Horace Simard et de madame Marianne Hamilton. Elle était l'épouse de feu monsieur Henri Piché.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Diane Bégin), Madeleine (Michel Morin), Colette (François Lupien), Jacques (Louise Roberge), André (Nicole Normand), Francine (Alain Doré) et Gilles (Lucie Fortier). Elle laisse également dans le deuil ses chers petits-enfants: Ariane et Laurence Piché-Morin, Geneviève Piché, Jacques Piché, Élisa, Nicolas et Olivier Piché, Alexis, Amélie et Annabelle Ferland, Raphaël, Roxanne et Ann-Julie Piché; ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants qu'elle chérissait. Pour la qualité et l'humanité des soins qui lui ont été prodigués au cours des derniers mois de sa vie, la famille tient à remercier plus spécialement la docteur France Paquin, médecin de famille, l'équipe des soins à domicile des CLSC Haute-Ville et Charlesbourg et, enfin, l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Charlesbourg.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire, en continuité de l'engagement personnel de Mme Simard à la cause des enfants défavorisés de Québec, par un don à La Fondation Petits bonheurs d'école, Par courriel à https://www.petitsbonheursdecole.com/faire-un-don ou par la poste à: 325 Avenue des Oblats, Québec (Qc) G1K 1R9