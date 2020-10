GINGRAS, Gisèle



Gisèle Gingras est décédée à l'Hôpital Général de Québec samedi le 26 septembre 2020 à l'âge de 86 ans et 2 jours. Fille de feu Borromée Gingras et de feu Albertine Gignac. Depuis quelques années demeurant à Québec mais native de St-Raymond.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière St-Raymond de Portneuf. Elle laisse dans le deuil sa fille unique Lyne Lamonde (Pierre Hamel); ses petites-filles qu'elle adorait Sarah Hamel (Alexandre Grenier) et Brooke Hamel (Pierre-Yves Nadeau). Elle était l'ex-épouse de feu Roger Lamonde, et l'amie de Gaston Readman. Elle laisse également dans le deuils ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu François Gingras (feu Henriette Courville), feu Léopold Gingras, feu Lauréat Gingras (feu Marie-Paule Tremblay) et feu Claude Gingras (Odette Plamondon); ses neveux et nièces dont spécialement Farrah Martel (de Montréal) et Daniel Gingras (de St-Raymond) qui ont toujours été présents pour elle ; sa fille de cœur Francine Rousseau (Réjean Godbout) ainsi que ses cousins et cousines et autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au Dre Élizabeth Côté pour son écoute et son humanité, à l'infirmière Sénabou, son infirmier Patrice qui l'a accompagnée jusqu'à son dernier souffle et tout le personnel du secteur 300 de pour leurs soins exceptionnels dont leur travail est un combat en ces temps difficiles. Merci infiniment pour votre dévouement, ceux et celles qu'elle appelait affectueusement " ses amours ". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la En Coeur (Fondation québécoise pour les enfants malades du coeur), 8585, boul. Saint-Laurent, bureau #310, Montréal, Québec, Téléphone : 1-800-362-6387, Courriel : quebec@en-coeur.org, Site web : en-coeur.org. Des formulaires seront disponibles sur place.