LABERGE, Murielle Fournier



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 5 octobre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Murielle Fournier, épouse de monsieur Gilles Laberge. Née à Château-Richer, le 26 avril 1946, elle était la fille de feu dame Germaine Tremblay et de feu monsieur Paul-Émile Fournier. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son époux Gilles, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (Éric Gosselin) et Dominic (Julie Simard); ses petits-enfants: Vincent, Samuel, Mathis, Maélie; son frère Alain (Blanche Mathieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laberge: Louise (Jean-Louis Paré), Colette (Réjean Lacasse), Aline (Jacques Murray), Martin; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Sylvie et la belle-sœur de feu André (feu Ginette Pichette). La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Augustin pour les soins et l'humanisme dont ils ont fait preuve et la patience qu'ils ont eu envers son proche aidant, son époux Gilles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheiner de Québec, Site: www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de