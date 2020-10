SOULARD, Lucien



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 7 octobre 2020, à l'âge de 98 ans et 8 mois, est décédé monsieur Lucien Soulard, époux de madame Simone D'Amours. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Simone D'Amours; ses enfants: Lyne (Jean-Pierre Caron) et Alain (Lucie Garneau); ses petits-enfants: Maude Caron (Éric Barrette), Jonathan Caron (Katia Mayrand), Sébastien Soulard (Andréanne Goupil); ses arrière-petits-enfants: Danick Barrette, Dylan Barrette, Élia Caron et Matis Caron. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille D'Amours; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes, 6000, 3e avenue Ouest, Québec (QC), G1H 7J5 tél : 418-627-1124. www.chsje.com