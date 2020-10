Voici 8 restaurants pour le déjeuner qui livrent du bonheur à Québec

Et c’est reparti! Le confinement se pointe le bout du nez au même rythme que l’hiver, c’est-à-dire très rapidement. L’envie de rester encabanés, au chaud et en sécurité, commence à se fait sentir, et même si ce n’est pas le cas, le Québec n’a pas vraiment d’autres choix.

Il y a toutefois plusieurs façons de mettre de la lumière dans nos journées qui raccourcissent à vue d’œil. La meilleure d’entre elles est assurément cette nouvelle possibilité de se faire livrer un bon déjeuner.

Nos trois nouveaux meilleurs amis, SkipTheDishes, DoorDash et Uber Eats, offrent plusieurs options pour les amateurs de petites patates de Québec, les voici:

L’Oeufrier

Un large choix de tout ce que vous pouvez imaginer, version déjeuner. Avec une livraison gratuite sur Uber Eats, c’est une option facile et délicieuse pour se réchauffer un matin d’automne.

Cosmos

Disponible sur les trois applications, le Cosmos se porte au secours des affamés. L’offre en restaurant se transforme en commande facile à faire et rapide à recevoir au pas de sa porte.

L’épicurien

Un large éventail de crêpes et de galettes bretonnes attend la personne qui souhaitera se commander une douceur matinale chez L’épicurien. Disponible sur DoorDash et Uber Eats, la perfection de leurs pâtisseries et de leurs desserts en convaincra plusieurs de ne pas salir la vaisselle un matin frisquet d’octobre.

Cochon Dingue

Offert sur Uber Eats et DoorDash, le Cochon Dingue nous fait pratiquement oublier l’existence de la COVID-19 en nous permettant de déguster leur poutine déjeuner dans notre salon.

Buffet de l’Antiquaire

Seulement sur DoorDash, les assiettes, les omelettes, les œufs bénédictine et les autres déjeuners appétissants du Buffet de l’Antiquaire s’offrent de 10h à 13h30 pour le plus grand plaisir de tous.

Coco Frutti

Pain doré, gaufres, sandwiches déjeuners, crêpes, omelettes, yogourt, œufs bénédictine, casseroles, et on en passe! Il y aura certainement quelque chose pour satisfaire chaque membre d’une famille nombreuse. Disponible sur SkipTheDishes, DoorDash et Uber Eats, il n’y a assurément aucun obstacle qui vous empêche de vous gâter un peu chez Coco Frutti.

Maelstrom

Seulement offert sur Doordash, ces déjeuners équilibrés permettent de profiter d’un bon premier repas qui sort des rangs du brunch traditionnel. Patates douces rôties, quinoa, verdure, bruschetta, feta, avocat. Si vous cherchez de nouvelles saveurs, vous serez servis!

Cacao 70

Amateurs de chocolat, Cacao 70 livre, et c’est de loin la meilleure nouvelle de 2020. Le restaurant seulement disponible sur la plateforme Uber Eats offre ses délices sucrés tout au long de la journée.