GINGRAS, Denise Plamondon



Au Centre d'hébergement Chauveau, le 28 septembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Denise Plamondon, épouse de feu monsieur Maurice Gingras, fille de feu Paul Plamondon et de feu Marie-Blanche Godbout. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 12 h 30 à 14 h.Elle laisse dans le deuil ses fils: Marc André (Blanche Adjine), Denis (Claire Baillargeon) et Christian (Liliana David); ses petits-enfants: Louis, Philipe, Gabriel, Leslie (Pierre-Alexandre Brassard), Sandy et Jeanne; ses frères et sœurs: Louisette, feu Jacques (Denise Deroy), feu Jean-Paul (Mildred Ogden), Fernand (June Harwood), feu Micheline, Raymond (Lyne Tremblay) et Nicole; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Gingras: Mariette (Guy Hamel), Jean-Marc (Jeanne Bélanger), Fernand (feu Claire Robitaille) et feu Pierre-André (Lucielle Lavoie); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.