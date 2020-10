BOIES, Guy



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 8 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Guy Boies, époux de madame Ghislaine Harvey. Il était le fils de feu monsieur Edgar Boies et de feu madame Marie-Blanche Simard. Il demeurait à Beauport, natif de Saint-Aimé-des-Lacs. La famille vous accueillera le vendredi 16 octobre de 19h à 22h centre commémoratifLes cendres seront par la suite déposées au cimetière de St-Thomas-de-Villeneuve.Monsieur Boies laisse dans le deuil son épouse madame Ghislaine Harvey ; ses enfants : Jean (Sylvie Lepage), Serge, Michel (Sylvie Guillot), Louis et François (Odette Tremblay) ; ses petits-enfants : Catherine (Jean-François Racine), Alexandra, Isabelle, Laurie et Mathis ; son arrière-petit-fils William Racine ; ses frères et sœurs : feu Roland, feu Ghislaine (Léo Lavoie), feu Louisette, feu Jacques (Aline Boivin), Normand (Rachel Tremblay), feu Gaétan (Christine Grenier), André (Lise Dupont), Marjolaine (André Dussault), Pierrette (Marcel Proulx), Denis (France Giroux), feu Gilles, Michel Simard (Diane Joncas) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lorraine (Henri Gauthier), feu Jean-Marc (Céline Bernier), Florian (Micheline Brochu), Noëlla (Yves Carrier), Harold (Anne-Marie Guérin), Suzanne (Bruno Bouchard/feu Jocelyn Tremblay), Daniel (Élisabeth Tremblay), Francine (Rock Labbé) et Doris (Maurice Brodeur/feu Benoit Lavoie), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du département d'hémato-oncologie et de pneumologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, spécialement l'infirmière Caroline Bélanger, Dr Delage et Dr D'Amours. La famille aimerait remercier les équipes des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise et du CLSC Orléans, spécialement l'infirmière Linda Turcotte et Dre Julie Boulanger pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société québécoise du cancer, 2075, rue de Champlain Montréal (Québec) H2L 2T1 www.fqc.qc.ca