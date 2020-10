RUEL, Géralda Boutin



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 6 octobre 2020, à l'âge de 93 est décédée Mme Géralda Boutin Ruel, épouse de feu Jean-Marie Ruel. Elle demeurait à St-Charles de Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Janine, Benoît (France Bernier), Gaétane (Yves Guay), Claire, Donald (Liliane Ruel), Yves (Eve-Marie Bélanger); ses petits-enfants: Mireille, Maryse, David et Thomas Ruel; Christian et Charles Guay; Laurie, Marie-Line et Renée-Jeanne Ruel; Justine et François Ruel; ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Eliot, Elise, Antoine, Benjamin, Zachary, Aurélie, Emma, Clémence, Joseph, Laurence, Philippe et Charlotte; sa sœur Elizabeth Boutin (feu Roland Gosselin), sa belle-sœur Françoise Bolduc, son beau-frère Adrien Ruel (feu Fernande Boutin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.et de là au cimetière paroissial.La famille remercie chaleureusement le personnel de la résidence Charles-Couillard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles-Couillard, 20 ave St-Georges, St-Charles de Bellechasse, QC. G0R 2T0