SIMONEAU, Claude



Au CHSLD de St-Fabien-de-Panet, le vendredi 2 octobre, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé, entouré des siens, Monsieur Claude Simoneau. Il était le fils de feu Ferdinand Simoneau et de feu Odélia Vien. Il demeurait à Montmagny. Ancien restaurateur et homme impliqué dans sa communauté, il était, entre autres, membre de l'ordre des Chevaliers de Colomb (Quatrième Degré, conseil 2634) et du Club Lions de Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12 h.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil, sa chère épouse Marcelle Fournier, ses cinq enfants: Gaétan (feu Marjolaine Marticotte), Alain (feu Carole Bernier), Marc (Nathalie La Violette), Bruno (Louise Boisvert) et Sonia (Réginald Tremblay); ses petits-enfants dont il était si fier: Ian, Maxime (Bianca Gaudreau), Andréanne (Philippe Lafrance-Boucher), Émilie, Julien et Justine Simoneau et son arrière-petit-fils qui le faisait tant sourire, Antoine Simoneau. Il était le frère de: feu Yvonne (feu Dominique Thibodeau), feu Ovila, feu Caïus (feu Irène Blanchet), feu Lionel (feu Jacqueline Boulet), feu Jeannette (feu Jean-Baptiste Couillard), feu Jean, feu Fernand (feu Lucienne Therrien), feu Sylvio. De la famille Fournier, il était le beau-frère de: feu Jeanne d'Arc (feu Marcel Fournier), feu Jacqueline, feu Bertrand (Monique Fradette), feu Gemma, Pierrette (feu Léo Côté), Louis-George, Claude (Hélène Fouquette), feu André, Louisette (Raymond Caron), feu Gaston (Ghislaine Beaumont). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny et tout spécialement le personnel soignant dévoué du CHSLD de St- Fabien-de-Panet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.