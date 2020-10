POULIN, Monique Rodrigue



Au Centre Paul Gilbert de Lévis, le mercredi 7 octobre 2020, à l'âge de 86 ans et 3 mois, est décédée madame Monique Rodrigue, épouse de feu Gilles Poulin et fille de feu Mendoza Rodrigue et de feu Marie-Anne Veilleux. Elle demeurait à Lévis et autrefois de Beauceville. Madame Monique Rodrigue Poulin sera exposée aule dimanche 11 octobre 2020 en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h ainsi que lundi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Lynda Labrecque), feu Jean, Anne, Luc et Claude (Maryse Giroux); ses petits-enfants: Annie Labrecque Poulin (Maxime Fortin), Bobby Labrecque Poulin, Alex Mathieu, Félix Mathieu, Cynthia Poulin (Nicolas Plourde), Sabrina Poulin et Guillaume Poulin; son arrière-petit-fils: Zack Fortin. Elle était la soeur de: feu Marie-Thérèse (feu Henri-Paul Poulin), feu Paul-Henri (feu Germaine Caron), feu Jean-Louis (feu Marie-Marthe Poulin), Clément (Rolande Dubeau), feu Jeanne D'Arc, feu Marguerite (feu Raymond Gauthier), feu Charles et feu Pierre-Gérard Rodrigue (Gaby Fecteau). Elle était la belle-soeur de: feu Jacques (Bella Bolduc), Soeur Yolande, feu Hector, Soeur Céline et Simon Poulin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel et les bénévoles de l'unité du carrefour du Centre Paul Gilbert de Charny pour les bons soins et les attentions particulières apportés à Monique. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Centre Paul Gilbert, 363, route Cameron, Sainte-Marie (Québec), G6E 3E2. et par la poste au 330, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis QC G6X1L6