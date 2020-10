Adam Sandler, l’homme de trois milliards

Adam Sandler a encore une fois élu domicile chez Netflix, comme en témoigne Hubie Halloween. Disponible depuis mercredi, cette comédie d’horreur est coproduite et coécrite par l’acteur de 54 ans dont la vie et la carrière se découvrent en chiffres.

21 ans

Adam Sandler a 21 ans et n’est pas encore diplômé de la Tisch School of the Arts de New York lorsqu’il apparaît au petit écran pour la première fois. Il incarne Smitty, ami du personnage de Theo Huxtable dans The Cosby Show, pendant quatre épisodes. Il poursuit ses apparitions à la télé avec Remote Control, de MTV, puis bifurque vers le cinéma, le temps de Going Overboard (1989), avant de se retrouver sur les scènes des clubs où il s’essaie à l’humour.

Cinq ans

C’est lors de l’un de ses spectacles en solo que Dennis Miller le remarque et le signale à Lorne Michaels, le producteur de Saturday Night Live. En 1990, Adam Sandler est embauché comme auteur. Il ne tarde pas à se mettre en scène dans des chansons humoristiques, mais se fait congédier cinq ans plus tard.

23 millions de dollars US

Il se tourne alors vers Hollywood et obtient des rôles dans des comédies comme Billy Madison et Happy Gilmore, qui lui permettent rapidement de se faire un nom dans le métier. En 1998, il effectue un saut d’importance en devenant producteur de la comédie Le porteur d’eau, dont les recettes de 190 millions de dollars US pour un budget de 23 M$ US lui assurent le respect de ses pairs.

Trois films

En Drew Barrymore, Adam Sandler trouve une amie et une actrice avec laquelle il partage une indéniable chimie à l’écran. Le tandem de choc est la vedette de trois comédies romantiques au fil des ans: Le chanteur de noces (1998), Les 50 premiers rendez-vous (2004) et Famille recomposée (2014).

Trois milliards de dollars US

Rapidement, l’acteur devient un paradoxe. Les comédies dans lesquelles il tient le haut de l’affiche sont éreintées par les critiques, mais obtiennent un immense succès au box-office. Ainsi, les 30 longs-métrages dont il est la star ont engrangé... 3,02 milliards de dollars US dans les salles du monde entier.

11 nominations

L’année 2011 est plutôt sombre pour l’acteur. Ses trois longs-métrages – Jack et Jill, Méchant menteur et Bucky Larson: né pour être une star – obtiennent un total de 11 nominations aux Golden Raspberry Awards, surnommés les Razzies, des prix qui récompensent le meilleur du pire à Hollywood.

4 + 4 = 8

En 2014, Netflix annonce en grande pompe la conclusion d’une entente avec Adam Sandler et sa maison de production, Happy Madison. L’acteur, scénariste et producteur livrera quatre longs-métrages pour le site. En janvier 2020, Netflix reconduit l’entente pour quatre films supplémentaires, un contrat dont la valeur est estimée à 275 millions de dollars US.

Deux milliards d’heures

Du même souffle, la plateforme de diffusion dévoile des statistiques impressionnantes. Le Murder Mystery d’Adam Sandler avec Jennifer Aniston est le film le plus visionné de 2019. Mais ce n’est pas tout. Au total, selon les chiffres compilés par Netflix, les abonnés ont vu pas moins de deux milliards d’heures de films portés par Adam Sandler ou offerts par l'artiste.

102 minutes

La comédie Hubie Halloween, disponible sur Netflix depuis mercredi et d’une durée de 102 minutes, a été tournée en juillet 2019 dans le Massachusetts. Elle met également en vedette Kevin James, Julie Bowen, Maya Rudolph, Ray Liotta et Steve Buscemi, pour ne citer qu’eux.