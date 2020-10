GODIN, Georges Henri



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 août 2020, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé monsieur Georges Henri Godin, époux de madame Thérèse Cloutier, fils de feu madame Eléonore Dussault et de feu monsieur Olivier Godin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Marie-Josée; ses petits-enfants Logan et Sophia; son gendre Robert Caldwell. Il était le frère : feu Patricia, feu Charles Edouard (feu Evelyne Luckman), feu Jeanne D'Arc (feu William Racine), Olivine (Michel Cantin), feu Emilien (feu Madeleine Chaput), feu Bibiane (feu Jacques Fontaine), feu Gaston (feu Thérèse Bérubé), feu Jean-Guy (Gisèle Blanchet), feu Raymond (feu Colette Blouin), feu Elisabeth (feu Gaston Thibeault). Il était le beau-frère de : feu Ghislaine (Léo Côté), feu Roland (Bernadette Lemieux), feu Noëlla (feu André Dignard), Pauline (feu Fernand Paquin)(feu Charles Hamel), feu Jean-Paul (Lise Hébert), André (Pauline Gingras), Marie (Yvon Drapeau) et Raymond Cloutier (feu Sylvie Laverdière)(Sylvie Caron). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h 30 à 15 h 30.La famille tient à remercier le personnel du 13e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org.