Canucks: Braden Holtby explique sa décision

Après avoir passé le début de sa carrière à Washington avec les Capitals, Braden Holtby est prêt à vivre une nouvelle aventure avec les Canucks de Vancouver. Un choix somme toute logique pour le gardien originaire de la Saskatchewan.

Âgé de 31 ans, Holtby a accepté, vendredi, un contrat de deux ans d’une valeur de 8,6 millions avec les Canucks, une équipe qui présentait pour lui de nombreux attraits.

«À l’évidence, je n’ai jamais vécu une telle situation, a dit Holtby, lui qui avait été repêché en quatrième ronde (93e au total) par les Capitals en 2008. C’est très différent et il y a plusieurs facteurs à considérer. Parmi les choses les plus importantes, je cherchais un endroit où les chances de gagner sont extrêmement bonnes.»

«Ce sera un bon fit pour ma famille puisque nous serons plus proches de l’Ouest, ce qui est très intéressant pour nous et nos enfants qui deviennent plus grands, a ajouté le gardien, cité sur le site web de la LNH. C’est une bonne équipe, qui a des chances de gagner et c’est une bonne ville canadienne. Je crois que ce sera vraiment excitant.»

Le temps était venu

Après avoir été dominant pendant de nombreuses années avec les Capitals, qu’il a aidés à gagner la coupe Stanley en 2018, Holtby a montré des signes de ralentissement la saison dernière avec sa fiche de 25-14-6, sa moyenne de buts alloués de 3,11 et son taux d'efficacité de ,897.

Au cours de sa carrière de 10 ans avec les Caps, le vainqueur du trophée Vézina en 2015-2016 a savouré 282 victoires et réussi 35 blanchissages en 468 matchs.

«Je crois que nous avons accompli tout ce que nous voulions [les Capitals et lui], a dit Holtby. Nous avons gagné un championnat et c’est quelque chose qu’on ne pourra jamais nous enlever. C’est quelque chose qui est très important pour la ville et pour l’organisation [...]. Je crois qu’il était juste temps de transporter cette énergie et cette volonté ailleurs.»