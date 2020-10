ALLARD, Marcel



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 29 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marcel Allard, époux de madame Lise Fortier. Il était le fils de feu madame Alexandrina Bréard et de feu monsieur Ernest-René Allard. Il demeurait à Beaupré.Il a été confié auIl laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie et ses enfants; Éric, Annie, Jean-Bernard et Stéphanie et ses petits-enfants; Francine et son enfant Thomas, Louis et sa conjointe Diane et leur enfant Cristian, Denis et sa conjointe Marie-Claude, Guy et sa conjointe Nataly, Rémy et ses enfants Loïc, Hugo. Il laisse également dans le deuil cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier les paramédics et le personnel de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré sans oublier le préposé en garde de la résidence des Jardins de la Côte pour les bons soins prodigués.